Cüneyt Özdemir | Yandaş değilim, gazeteciyim



Gazeteci yazar Cüneyt Özdemir, gazetecilik tarihinde canlı yayında kendisiyle röportaj yaparak bir ilke imza attı. Yıllardır bir kesim tarafından "AK Parti yandaşı" başka bir grubun ise FETÖ'cü ilan ettiği Cüneyt Özdemir, bazı kesimlerce de ısrarla PKK yandaşı olmakla itham ediliyor. Klasik sağ-sol görüşten, muhafazakar kesimden, sol örgütlerden ve HDP yandaşlardından ağır eleştirilere muhatap olan Özdemir hakkında uzunca bir süredir de osyal medyada sürekli linç kampanyalarının hedefi haline geliyor.

Geçtiğimiz günlerde youtube kanalı 1 milyon takipçiyi aşan gazeteci yazar Cüneyt Özdemir "Kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları" kendisine yöneltti. İyi de yaptı. Sizler bu habere göz atarken, buraya tıklayarak Cüneyt Özdemir'in kendisiyle yaptığı önemli röportajı dinleyebilir, ya da okumaya gerek duymuyorsanız; izleyebilirsiniz.

Klasik sözdür Meyve veren ağacı taşlanır, ancak bu kez taşlamanın çok ötesine geçildi. Basit sıradan eleştiriler yerine ağır hakaretler ithamlar sosyal medyada manüple edilmeye başladı. Peki Cüneyt Özmedir'i hedef alanların derdi ne? Kimler Cüneyt Özdemir'i sürekli hedef alıyor, ağır hakaretler savuruyor? Gelin hızlıca bir kısa yakın tarih turu yapalım;

Cüneyt Özdemir, Türk TV tarihinde oldukça önemli bir yere sahip 32. Gün programı ile adını duyurdu. Daha sonra 5N1K programında hazırlanan dosya konularıyla hafazılarda önemli izler bıraktı. Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.

1995 yılından sonra Dünyanın en sorunlu bölgelerinde, kanlı çatışmaların hüküm sündüğü coğrafyalardahaberci olarak ekranlarda yerini aldı.

Çalıştığı gazete ve TV kanallarında çoğu meslaktaşının gitmeye cesaret edemediği sıcak bölgeleri ekranlara ilk taşıyan isimlerden biri oldu.

Çatışma bölgelerinden yaptığı canlı yayınlarla yeni kuşak gazetecilere hem örnek oldu hem de cesaret verdi. 32. Gün'ün zirvede olduğu yıllarda Mehmet Ali Birand ekibinin içinde dünyanın pek çok büyük kanalını atlatan haberlere imza attı. Radikal Gazetesi'nde yazdığı köşe yazarlığı yaptı. Bu arada hala gizemini koruyan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis paşanın şehit düştüğü uçak kazası ardından konuyu ilk kez Cüneyt Özdemir kitap haline getirdi. İletişim Yayınları arasında çıkan Komutan'ın Şüpheli Ölümü, Eşref Bitlis suikastine dair pek çok önemli detaya yer verdi.

Fark Yaratanlar adlı programıyla "Türkiye'de iyi şeyler de oluyormuş" dedirtti. Farklı alanlarda başarılı işlere imza atan çok sayıda idealist insanı ve başarı hikayelerini ekranlara taşıdı.

Henüz 50 yaşındaki Cüneyt Özmedir, 30 yıllık gazetecilik hayatına bizim bildiğimiz 17 kitap, 7 belgesel, 8 TV programı sığdırmayı başardı.

Uzun süredir Türkiye dışında kurduğu Youtube kanalında çok sayıda önemli haberi gündeme getiren Cüneyt Özdemir, çoğu siyasetçi, magazinci ve ünlüye nasip olmayan bir takipçi sayısına ulaşmayı başardı. Küçük ve çalışkan bir ekiple kurduğu kanalda canlı yayınlara ara vermeyen Cüneyt Özdemir bazı meslektaşlarının sosyal medyada hedefi haline geldi.

BUNDAN SONRA BANA CÜNEYT BEY DİYECEKSİNİZ

Yotube kanalı üstünden yaptığı canlı yayınlarda her yaş grubundan önemli bir izleyici kitlesine seslenen Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde takipçi sayısı 1 milyonu geçince duygularını kendine özgü üslubuyla kutladı. "Bundan sonra bana Cüno, Cüneyt, Cüneytçiğim değil, Cüneyt Bey diyeceksiniz" sözleriyle giren Özdemir'in Youtube başarısı bazı meslektaşlarının kıskançlıkla dolu eleştirilerine sahip oldu. Vatandaş gazeteciliğinin en canlı örneklerini son dönemde ABD'yi saran ırkçılık karşıtı gösterilerde bütün dünyaya gösteren Cüneyt Özmedir, son dönemde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Garo Paylan'ı canlı yayına alması, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kimsenin cesaret edemediği soruları yöneltmesi, yıllardır gazetecilik yapmayı unutan meslektaşlarının tepkisine neden olmuştu.

