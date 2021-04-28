Daday At Çiftliği | Tatili, tatile çeviren çiftlik



Tükiye'de alternatif tatil arayanlar deniz, kum, müzik ve dans çılgınlığı yerine dinginliğe, huzur ve doğayla bütünleşmeye kırıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte son bir yılını evinde geçirmek zorunda kalanların tabiatla özlemini giderebileceği ideal bir yer Kastamonu Çölmekçiler'de kurulu Daday At Çiftliği'ni tavsiye edebiliriz. Koronavirüs salgınından bunaldığımız bu günlerde kısıtlama koşullarının hemen ardından soluk alabilecek mekanlar arayanlar, Daday sizler için biçilmiş kaftan.

Neden Daday At Çiftliği'ni tavsiye ediyoruz?

İki temel nedenimiz var:

Doğaya ve canlılara saygı duyan bir yatırımcının hikayesi bizi oldukça etkiledi. Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlara yönelik şiddet haberleri geldiği bir dönemde onlarca at için seferber olan işletmeci, insanlara hayvan sevgisinin önemini aşılamak istiyor. Bu istek 'Adanmışlık' derecesinde öncelenmiş durumda. Çocuklara at sevgisini aşılarken, insanların doğadaki canlılarla iletişim kurabileceği bir alan açmış.

Bir at çiftliğinde yaşayan tüm canlıların bir doğal kişiliğine gösterilen saygı örnek olacak niteliği taşıyor.

İkinci önemli neden, yerel kültüre önem veriyor. Kastamonu'nun eşsiz güzelliği, misafirperver insanları, bölgenin mutfak kültürü, tüm renkleri coşkuyla kucaklanmış, sahiplenilmiş. Şehir hayatının acımasız tüketim alışkanlıklarına mesafe konulmaya çalışılıyor. Tüm bunlar elbette bir ekonomi finans yönetimi gerektiren konular. Kurumun Çevreye gösterdiği hassasiyeti, daha da artırılmasını tavsiye ederken, çiftlikteki aktivitelerin önceden bilinmesinde fayda var.



Daday At Çiftli'nde hangi aktiviteler var?

Çocuklarıyla birlikte, hafızalarda tatlı bir tatil anısı bırakmak isteyenler için ideal bir yer. Geleneksel turistik gezileri bir çırpıda unutacağınız, doğayla bütünleşebileceğiniz Daday At Çiftliği'nde yediden - yetmişe herkes için etkinliklere katılmak mümkün.

Çocukların atlarla doğal ortamlarında ilk kez iletişim kurabilecekleri çiftlikte tüm binicilik ekipmanları ücretsiz olarak sağlanıyor. Konusunda uzman binicilerin rehberliğinde ilk at deneyimini kazanan çocuklar ve erişkinler, Daday'ın eşsiz güzelliğine tanık olurken, beraberinde kamera ve fotoğraf makinalarını getirenler için benzersiz manzaralar çekilebiliyor.

Sağlık için gün boyu doğa yürüyüşleri

Türkiye'nin en temiz ve en bol oksijen deposu olarak bilinen Küre Dağları'nın Karadeniz'e uzanan silsilesi içinde yer alan Çömlekçiler Köyü, trekking uzmanları tarafından en ideal parkurlara sahip merkezlerden biri olarak ilan edildi. Daday At Çiftliği'nin geleneksel trekking güzergahında Karadeniz'in zengin bitki örtüsü, her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip doğal güzelliği yıllarca unutulmaz spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Traktör Safari ve ATV turları

Daday coğrafyasının eşsiz güzellikteki dağlarına kadar gelmişken, geleneksel traktör safari turlarını mutlaka tavsiye ederiz. ATV ile gezintide alınan en yüksek güvenlik önlemleri ile ayrı bir heycan yaşamak mümkün. Etkinlikler boyunca gerekli ekipman ve eşyalar bölgeden yerel kaynaklardan temin edilebilir.

Karadeniz dağlarının lezzetli alabalıklarının yetiştiği ırmak ve göletlerde, bölge turları içerisinde oltayla balık tutabilirsiniz. Ailecek böyle bir etkinlikte yer alacakların önceden rezervasyon yaptırmasında fayda var.

Yayla turlarına çıkacak olanlar için 21 Mart ve sonrasını tavsiye ederiz. Mart ayının son haftasından ekim ayının ilk haftasına kadar bölge bitki örtüsündeki renk cümbüşünü yakından görmelisiniz. Fotoğraf sanatına gönül verenler nadir bulunan bitki ve çiçeklerin tanımak için can atanlar, foto safari tutkunları, bölge sizler için de oldukça ideal. Bölgeyi iyi bilen bir rehber eşliğinde akşam karanlığında yerleşim yerlerinin ışık kirliliğinden kurtulabileceğiniz bir tepeye çıkma imkanı bulursanız çok sayıda kayan yıldız görüntüsü elde etmeniz mümkün. Küre Dağları ile Karadeniz'deki Köroğlu Dağ silsilesi Samanyolu'nun gece yarısı en net görüldüğü yerlerden biri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bulutsuz gecelerde ay ışığında çekim yapma şansı yakalarsanız bunu mutlaka kullanın.

Tesisleri tanıyalım

Daday At Çiftliği, Barış Atlı Turizm 13 yıl önce 2008 yılında hizmete girdi. Bölgenin doğal, tarihi ve coğrafi güzelliğini özgün yapısına uygun mimarisiyle kucaklaştıran çiftlik, zorlu kış şartlarında bile hizmet vermeyi sürdürecek özelliğe sahip.

Rutine binmiş şehrin gürültü halinden, stres dolu koşuşturmadan bıkanların, huzurla soluk alabilecekleri yer haline gelen Daday At Çiftliği kış mevsiminde atlı kızaklarla masal tadında gezi olanakları sunarken 11 odasında 35 yatak kapasitesiyle misafirlerini kabul ediyor.

Tesislerde binicilik için tahsis edilmiş 10 at hazır tutuluyor. Atlı turlarda ilk kez ata binecek olanlar için eğitim ve güvenlik en üst düzeyde bulunuyor. ATV turları için 5 araç yayla gezilerinde misafirlere hizmet ediyor.

Türk misafirperverliğini hala ruhunda yaşatan, personelini bu heyecanla sürekli motive eden işletmeci, köy hayatına özlem duyanları ağırlamaktan oldukça mutlu. Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatları, Türk mutfanının Kastamonu ve Daday'a özgü yemeklerini tanıtmaktan yorulmayan personeli umarız sizlerde hoş anılar bırakır.

Daday İlçe Merkezine 10 Km mesafede (Otomobille 12 Dakika)

Kastamonu ile Daday arası ise 34 Km mesafede.



Daday At Çiftliği adres ve iletişim bilgileri

Çömlekçiler Köyü No:36 Daday/Kastamonu0366 621 42 180535 368 63 71 - 0542 362 37 22E-mail: dadayatliturizm@hotmail.com

