Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101144
ALTIN
276.166
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4104
EURO
6.3908

Dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Yalova'da genç kızlara ve kadınlara Zumba dansı eğitimi vererek hayata tutunan Gülcan Işık'ın ölüm nedeni belli oldu.

Dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Yalova'da genç kızlara ve kadınlara Zumba dansı eğitimi vererek hayata tutunan Gülcan Işık'ın ölüm nedeni belli oldu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:02
Dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nedeni ortaya çıktı


Yalova'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nödeni açıklandı. Çevresinde hayat dolu biri olarak tanınan Gülcan Işık'ın böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olduğu belirtildi. 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığı öğrenilen Işık'ın cansız bedenini bulan ağabeyi Ercan Işık, "Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyordu. Mesleğini seviyordu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyorduk. Gülücükler saçan biriydi kardeşim" dedi.

AİLESİ HABER ALAMAYINCA ACI HABER GELDİ

Olay, geçen pazar gecesi, Yalova Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Bir spor merkezinde dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan haber alamayan annesi durumu oğlu Ercan Işık'a bildirdi. Eve gelen ağabey de çilingir yardımıyla içeri girdi. Ancak kardeşini yatağında ölü buldu. Gülcan Işık'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

4 YIL ÖNCE ANNESİNDEN BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞ

Yaklaşık 4 yıl önce annesinden böbrek nakli olduğu öğrenilen Gülcan Işık'ın ön otopsisinde, ölüm nedeni böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Genç dansçı, önceki gün ailesinin yaşadığı İznik'te toprağa verildi.

'HASTALIĞINA RAĞMEN DANSA GÖNÜL VERMİŞTİ'

Gülcan Işık'ın yakın arkadaşı olan zumba eğitmeni Nimet Gündoğdu, "Gülcan hastalığına rağmen dansa ve eğitmenliğe gönül vermişti" diyerek, şöyle konuştu:

''Gemlik ve farklı yerlerde Gülcan ile beraber etkinlikler düzenledik. Hayat doluydu. Yalova'ya da, dans eğitmenliği yapabilmek için yerleşmişti. Zumba, Gülcan'ın tutkusuydu. 4 yıl önce böbrek nakli olmuştu. Annesinin böbreğini almıştı. Birkaç gündür ateşliymiş. Ulaşamayınca ailesi beni aradı, program olmadığını öğrenince de ağabeyi eve girmiş ve acı manzara ile karşılaşmış.''

AĞABEY: GÜLÜCÜKLER SAÇAN BİRİYDİ

Kardeşine, böbrek yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığını söyleyen ağabey Ercan Işık (24) da, "Sağlığı nedeniyle eğitim hayatından geri kalmıştı. Bir işle meşgul olmak istedi. Kadınlara özel dans dersleri veriyordu. Yalova'da iş buldu. Gülcan'ı baskı altına almak istemedik. O yüzden Yalova'ya gitmesine onay verdik. Vefat etmeden bir gün önce anneme rahatsız olduğunu söylemiş. Sabah annem aramış, telefonu açmayınca bana söyledi. Öğle saatlerine kadar ulaşamayınca da Yalova'ya gittim. Zile bastım açan olmadı. Çilingir çağırdım. Kapıyı açtırarak, içeri girdim. Yatağında yatıyordu. Nabzının atmadığını fark edince ambulans çağırdım. Sağlık ekipleri geldiklerinde yapacak bir şey olmadığını, kardeşimin hayatını kaybettiğini söylediler. Böbrek yetmezliğinden dolayı iç kanamadan hayatını kaybetmiş" dedi. Kardeşinin işini çok sevdiğini ifade eden ağabey Işık, "Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyordu. Mesleğini seviyordu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyorduk. Gülücükler saçan biriydi kardeşim" diye konuştu.

Dans öğretmeni Gülcan'ın sır dolu ölümü, intihar mı? cinayet mi
Dans öğretmeni Gülcan'ın sır dolu ölümü, intihar mı? cinayet mi
Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 
Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 
Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı
Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı
Jet sosyetenin Zumbacı'sı Beto Perez İstanbul'a geliyor
Jet sosyetenin Zumbacı'sı Beto Perez İstanbul'a geliyor
#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor
#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor
Dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına 'Ağır tahrik' indirimi
Dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına 'Ağır tahrik' indirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 
Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı
Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı
FETÖ davası | Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı
FETÖ davası | Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı
Zehirli ıspanak 108 kişiyi hastanelik etti
Zehirli ıspanak 108 kişiyi hastanelik etti
Bitcoin Safiye mağdurlarının hızla sayısı artıyor
Bitcoin Safiye mağdurlarının hızla sayısı artıyor
Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek
Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek
Ege Bölgesi için meteorolojiden kritik uyarı
Ege Bölgesi için meteorolojiden kritik uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort