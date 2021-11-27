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Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Züccaciyeciler Derneği'nin gala gecesinde sahneye dansöz çıkarılması ortalığı karıştırdı. Üstelik gecede bakanlığın logosu da kullanıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:21
Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı

Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı


Ekonomik kriz yüzünden zor durumda kalan küçük işletmelere destek veren Ticaret Bakanlığı, müzikli, dansözlü bir gecede logosunun ve adının kullanılmasına sert tepki gösterdi. Züccaciyeciler Derneği organizasyonun galasında dansöz oynatılması üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı.


Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığınca desteklenmesinin "kesinlikle söz konusu olmadığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu ve eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır. Adı geçen derneğin kendi inisiyatifiyle düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir."

İNCELEME BAŞLATILACAK

Açıklamada, Bakanlığın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemelerin başlatılacağı bildirildi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, sektörel bir derneğin Antalya'daki bir otelde düzenlenen etkinliğinin gala gecesinde dansöz oynatıldığına ilişkin görüntüler yer almış, söz konusu organizasyonun Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Dansözlü Gece
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