Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza



Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı sert önlemler alırken, Türkiye'de alınan tedbirleri hiçe sayanlara karşı ağır para cezaları geliyor. Cezaların ertelenmesi ya da affedilmesini bekleyenlere ise kötü haber geldi. Pandemi kurallarını hiçe sayanlara verilen cezalar af kapsamı dışında görülüyor.



Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, pandemi kurallarını hiçe sayanlara verilen cezaların yapılandırılması ya da affedilmesi mümkün görülmüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi´ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.



MASKE MESAFE KURALINA UYULMADI

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTILAR

Edinilen bilgilere göre alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti.

Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

POLİS DAİREYE BASKIN DÜZENLEDİ

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı.

11 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

