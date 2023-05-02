Dar gelirli ailelere CHP'den konut sözü



Ülkeyi kira göçüne, konut balonuna, TOKİ tekeline, müteahhit insafına, beton ormanına, afete dayanıksız yaşam alanlarına bırakan piyasacı bir AKP iktidarının yarattığı barınma sorununa kesin çözümün Millet ittifakı iktidarında sağlanacağını açıklayan CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca başını sokacak ev bulmak bir yana, evi de dünyası da başına yıkılan yurttaşlarımızın yaşadığı sorunları “Barınma, en temel insan hakkıdır. AKP eliyle gasp edilmektedir” diyerek özetledi.

SİZ VATANDAŞIN KONUT HAKKINI NERDEN BİLECEKSİNİZ!

Birleşmiş Milletler Konut Hakkı Raportörlüğü’nün yaşamaya uygun konut tanımı kiracı veya ev sahibi ayrımı gözetmediğine, herkes için sürdürülebilir, insanlık onuruna yakışır bir yaşam için konutun gerekli koşullarının BM Raportörlüğü tarafından 7 maddede açıklandığına atıfta bulunan Gülizar Biçer Karaca’ya göre 7 maddenin 7’si de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adeta bir hayal! Kiracılar dahil olmak üzere yaşamak istediğimiz yere dair bütün bu nitelikleri talep etmek hepimizin hakkı iken AKP iktidarının 1100 odalı Sarayda yaşayan Saray Şürekası; evrensel ilkeleri, insan onurunu, kendi Saraylarda yaşarken barakalara mahkum ettiği vatandaşların en temel insan hakkı olan barınma hakkını yok sayıyor. TOKİ eliyle inşaat üzerinden rant elde etmeyi gelir kapısı olarak gören AKP, özellikle seçim öncesi proje vaatleriyle vatandaşlara hayal pazarlıyor.

YAŞAMAYA UYGUN KONUT SENİN HAKKIN

(1) Yerinden edilme endişesi bulundurmaması,

(2) kentsel hizmetlere erişimi olması,

(3) temel ihtiyaçlardan feragat etmeden ödenebilir olması,

(4) farklı gereksinimi olan grupların ihtiyacına cevap vermesi,

(5) mimari tasarımıyla sağlıklı ve yeterli bir yaşam alanı sunması,

(6) sosyal-kültürel olanaklara, sağlık hizmetlerine, temiz gıdaya rahat ulaşılabilir konumda olması

(7) bulunduğu çevreyle kültürel biçimde uyumlu olması.

AİDATLARLA BAŞEDEMEYEN TOKİ SAKİNLERİ Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Gülizar Biçer Karaca, Merkezefendi ilçesinde Kayalar Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında haneleri ziyaret etti, kapılarını açan TOKİ sakinleri dertlerini Gülizar Biçer Karaca’ya anlattı. “Gidecek yerim mi var?” diyen TOKİ sakinleri, sadece krediyle ödemelerden, geçim zorluklarından değil yüksek aidatlardan da yakındı. CHP’li belediyelerin TOKİ konutlarının temizliğini sağlayarak TOKİ sakinlerinin cebinden çıkacak aidat giderlerini düşürme önerilerinin AKP’li yöneticiler tarafından engellendiğini dile getiren Gülizar Biçer Karaca, konut sorununa kalıcı çözümün millet ittifakı iktidarıyla mümkün olacağını anlattı.

DAR GELİRLİ YURTTAŞLARIMIZI YUVA SAHİBİ YAPACAĞIZ 2002’de halkın yüzde 75’i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55’e düştü. Bir yıl içinde kiralar yüzde 197 arttı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletimize açıkladı: İkinci Yüzyıl Konut Programımızla dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Dezavantajlı gruplara, yeni evlenenlere, uzun süredir işsiz olanlara sosyal konutta öncelik vereceğiz. Devlet depremde yıkılan kentlerin inşasına koyulurken, konut birlikleri ve kooperatiflerinin dar gelirli vatandaşlarımız için kiralık sosyal konut inşa etmesini sağlayacağız. Sosyal konutların sayısını mümkün olan en hızlı şekilde artıracağız. Bu süre zarfında, kiracıları destekleyeceğiz. Sosyal konut satın alanların, özel haller dışı nda belli bir süre bu konutları satmalarının veya kiraya vermelerinin önüne geçeceğiz. Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu alarak, bankada döviz cinsi mevduat veya bireysel emeklilik hesabı açanlara vatandaşlık verilmesi uygulamasına son vereceğiz.