Datça'da orman yangını | Alevler hızla ilerliyor

Muğla Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi Kocadağ’da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, rüzgarın etkili olduğu bölgede devam eden yangınla ilgili görüntüleri paylaşarak "AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor" dedi.

Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, tedbir alın dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor. pic.twitter.com/K6DeBnt32k — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) July 13, 2022

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Akşam saatlerinde de rüzgârın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.



Hayıtbükü Koyu'na yaklaşan alevler sahildeki evlere 200 metre kala paralel olarak ilerledi. Hayıtbükü'nde tek katlı müstakil taş evin çatısına sıçrayan alevlere köylüler, tankerlerle getirdikleri su ve hortumlarla müdahalede bulundu. Alevler evi tamamen sarmadan söndürüldü. Ayrıca, Döşemealtı mevkisindeki inşaat halindeki bir bina ile Hayıtbükü Koyu yakınlarındaki 4 ev yangında kısmen zarar gördü. Bu evlerde kalan toplam 15 kişi alevler ulaşmadan kısa bir süre önce tahliye edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangının durumu anlık olarak İHA görüntüleri ile yangın yönetim merkezimize aktarılıyor. Bölgede bulunan hava ve kara araçları yangının ilerleyişine göre cephelere sevk edilmeye devam ediliyor. Lütfen yangın bölgesinde bulunan yollarda trafik oluşturacak hareketlerden kaçının!" uyarısı yapıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ İLK KEZ DATÇA YANGININDA DENENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

ALEVLERE KARŞI MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangına ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgeye 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel sevk edildi" bilgisi verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabında, Datça’da bugün sabah saatlerinde başlayan orman yangınına ilişkin yeni bir görüntü yayınladı.

AKŞENER: KÜLE DÖNÜŞÜNÜ İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Öztunç, paylaştığı görüntüye, “Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, ‘tedbir alın’ dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor” notunu düştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Muğla’nın Datça ilçesi ile İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınlarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Akşener’in paylaşımı şöyle:

#Datça ve #Çeşme'de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum...



Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz.



Çok yazık. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 13, 2022

Datça ve Çeşme’de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.

GEÇEN SENE 140 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜ!

2021 temmuz ve ağustosundaki yangınlarda 140 bin hektar ormanlık alan zarar gördü, geride bıraktığımız haziran ayında Marmaris’te çıkan yangında da zarar gören ormanlık alana 4 hektar daha eklendi. Dahası bu temmuz ortasından itibaren orman yangınları tehlikesinin artacağı öngörülüyor.

İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaçatı yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

"SANTRALLERİN ETRAFINI SARDI"

Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)’ninde etrafını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi.

Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle traafiğe kapandı.

"SÖNDÜRÜLMESİ TEK TEMENNİMİZ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yangına ilişkin bir video paylaştı.

Özkan, paylaştığı videoya "Çeşme'de yangın sürüyor. Bu felaketin daha fazla büyümeden söndürülmesi tek temennimiz" notunu düştü.

ALAÇATI YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir Alaçatı yangınının ise kontrol altına alındığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Soyer, “Urla – Alaçatı arasında makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgemizde şiddetli rüzgar yangın tehlikesini arttırıyor. Lütfen çok dikkatli olalım” açıklamasında bulundu.

Soyer, “Çeşme Otoyolu’nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik” dedi.

