Datça'da orman yangınını GSM şirketi çıkarmış



Dalaman ve Datça'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma devam ederken, ilgniç bir ayrıntı bugün açıklandı. PKK'lı katillerin üstlendiği yangının GSM şirketine ait araçların neden olduğu belirlendi.. Bu arad ayanan alanların asla imara açılmayacağı bildirildi.

Datça'da meydana gelen ve 4 gün boyunca devam eden orman yangını hakkında Muğla Orman Bölge Müdür vekili Enver Demirci'den çarpıcı bilgiler geldi. Demirci, Dalaman ve Datça yangınlarının çıkışı ile ilgili bilgi verirken, olayda terör bağlantısının olmadığını, Datça yangına sebebiyet veren GSM şirketine 1 milyon 30 bin liralık maddi tazminat davası açıldığını açıkladı. PKK'lı teröristlerin son dönemde çıkan orman yangınlarını propaganda aracı olarak kullandığı biliniyor.

ORMAN YANGINLARININ ÇIKIŞ NEDENLERİ



Muğla’da yıl içinde çıkan orman yangınlarının çıkış sebepleri hakkında bilgi veren Muğla orman Bölge Müdür vekili Enver Demirci, yapılan araştırmalarda terör unsurlarının yangın çıkardığına ilişkin bir emarenin bulunmadığını açıkladı. Demirci, Dalaman orman yangınının bir kaza sonucu olduğunu tahmin ettiklerini söylerken, Datça orman yangını ile ilgili bir GSM firmasına 1 milyon 30 bin TL maddi tazminat davası açıldığını söyledi.

“DALAMAN YANGININDA 400 HEKTAR ALAN YANDI"

Muğla Orman Bölge Müdür vekili Enver Demirci, Dalaman yangınına ekiplerin 13 dakika içinde müdahale ettiklerini belirterek, “10 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.10’da Dalaman’da başlayan yangın rüzgarın şiddetli olması, nemin düşük olması, o tarihte nem yüzde 18’lerde, rüzgar yüzde 41’di. Bu kritik hava nedeniyle yangın hızla ilerledi. 13 dakika içinde ekiplerimiz yangına müdahil oldu. Yangın alanımız yaklaşık 400 nektar civarında. Yalnız bu net rakam değil. Bu alanın soğutma çalışmaları devam ediyor”

“YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ KAZA”

Dalaman’daki orman yangının çıkış sebebi ile ilgili ilk yapılan araştırmalarda kaza sonucu çıktığını tahmin ettiklerini belirten Demirci, “Yangının çıkış sebebi ile ilgili kaza olduğuna inanıyoruz. Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Ama şu çıkardı diyecek konumda da değiliz. Sebebi araştırılıyor. Çıkış noktası itibari ile baktığımızda bir kaza olduğu kesin. Özellikle Muğla’daki Fethiye’de, Milas’ta çıkan tüm yangınları biz basında bu tip haberlerin çıkmasından dolayı daha titiz incelemeye alıyoruz. Bizim bu zamana kadar terör amaçlı yangın çıktığına dair herhangi bir emareye rastlamadık.

“TERS ATEŞ VERDİK”

Dalaman’da başlayıp Göcek’e sıçrayan orman yangınını gece saatlerinde Göcek’i sıçramasını önlemek için ters ateş yaktıklarını belirten Enver Demirci, “Bu yangında bir diğer önemli konu yangın gece saatlerinde Göcek’e doğru ilerliyordu. Kuzey’den esen rüzgarın etkisi ile. Orda ciddi bir tehlike vardı. Bunu kamuoyuna çok da duyurmadan sessiz sedasız karşı ateş yöntemini kullanarak Göcek’e yaklaşan yangına Göcek’in Kuzey sınırında bir şerit açtık. Bu şeridin etrafını bizim arazözleri yerleştirerek gerekli tedbirleri aldık ve o mevkiden karşı ateş yakarak yangının Göcek’e doğru ilerlemesini durdurduk” dedi.

“İMARA AÇILMAYACAK”

Yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağının altını çizen Muğla Orman Bölge Müdür vekili Demirci, “Bir başka konu burası kesinlikle imara konu olmayacak. Sizlerin huzurunda biz de söz veriyoruz. Bizleri takip edin bu konuda. İmara açılmayacak. Orman orman olarak kalacaktır. Eskisinden daha fazla koruma altına alınacaktır burası” dedi.

TAZMİNAT DAVASI

Datça’daki makilik yangını hakkında da bilgi veren Bölge Müdür Vekili Demirci, yangının enerji nakil hatlarından çıktığının kesinleştiğini, bir GSM firmasına da bu konuda maddi tazminat davası açtıklarını belirtti. Demirci, “Yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir rakam tazminat var. Bunun bir kısmı ağaçlandırma masrafları, bir kısmı söndürme masrafları. Suç tutanağı düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildi. Konunun hukuki süreci devam ediyor. Oranın da enerji nakil hattından çıktığına dair tespitlerimiz var”

HELİKOPTERLERİN GECE UÇUŞU

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterlerden pilot Ali Yalçın helikopterlerin gece uçuşu yapıp yapamayacakları konusunda bilgi verdi. Yalçın, “Tabi bunun için sivil havacılığın atması gereken bir takım adımlar var. Kontrollü biri hava sahası oluşturmaları gerekiyor. Türkiye’de şu anda böyle bir kontrollü hava sahası görerek gece uçuşları için yok. Orman yangınlarında hava araçlarının görerek gece uçuşu yapması mümkün değil. Dürbün ile güneşe bakar mısınız? Bakamazsınız. Gece görüş cihazı Yani pilotların gece görerek uçuş yaptıklarında taktıkları gece görüş dürbünleri ortamdaki ışığı, gözle görülemeyen ortamdaki ışığı bilmem kaç bin kere büyüterek göze veriyor. Peki biz yangının üzerinde uçarken, o yangının çıkardığı ışığı o şekilde gözümüze verirse ne olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu nedenle şu ana kadar dünyada bu problem çözülmediği için yangın üzerinde görerek uçuş yapmak şimdiye kadar mümkün olmamıştır. Bu çözülmediği sürece de olamayacaktır” dedi.