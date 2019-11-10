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Davutoğlu korkusu | Korkudan kiraya bina bile vermediler

AK Parti'den ayrıldıktan sonra medyada konulan ambargo devam ederken, Ahmet Davutoğlu ve ekibine nefes bile aldırmayacak operasyon çekildiği ortaya çıktı..

Davutoğlu korkusu | Korkudan kiraya bina bile vermediler

AK Parti'den ayrıldıktan sonra medyada konulan ambargo devam ederken, Ahmet Davutoğlu ve ekibine nefes bile aldırmayacak operasyon çekildiği ortaya çıktı..

10 Kasım 2019 Pazar 16:37
Davutoğlu korkusu | Korkudan kiraya bina bile vermediler

Davutoğlu korkusu | Korkudan kiraya bina bile vermediler


 
Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kamu bankaları aracılığıyla köşeye sıkıştıran AK Parti iktidarı, Ahmet Davutoğlu'na yönelik kıskaç politikasında hızını alamadı. AK Partili belediyeler, Davutoğlu'nun yeni kuracağı partiye bina, ofis kiralanmasını engellerken, Davutoğlu ve ekibini büyük şehirlerde CHP'li belediyelerin ilçelerinde teşkilatlanmaya yöneldi.

AK Parti yönetiminin Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve ekibine yönelik kini dinmek bilmiyor. Kamu kurumlarında, Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dönemine ait tüm isimleri silen, AK Parti Genel Başkanları arasından adı çıkartılan, medyada adının geçirilmemesi için ambargo konulan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na yönelik adı konulmamış operasyon yerel yönetimlere sıçradı. AK Parti'li belediyelerin sınırları içerisinde, yeni kurulacak olan partinin teşkilatlanması için bulunan binalar yerel yönetimler tarafından mühürlenirken, ilçe teşkilatı için kiralanmak istenen yerlerin mülk sahiplerinin daha sonra vazgeçirildiği iddia ediliyor. 


Ankara'da 10 ayrı mülk sahibiyle yapılan görüşmeler sırasında, bina sahiplerinin yerel yönetimler tarafından aranarak vazgiçirildiği, ya da bina sahiplerinin AK Parti ile sıkıntı yaşamamak için Davutoğlu'na ofis kiralamaktan çekindiği iddia ediliyor.

Davutoğlu, yeni parti için aralık ayını işaret ederken genel merkez binasını kiraladı. Davutoğlu, kuracağı partisinin genel merkez binası için Ankara'da 10'un üzerinde yere bakarken hepsinden "hayır" cevabı aldı.

Geçtiğimiz hafta yeni parti için, "Planladığımız takvimin gerisinde değiliz. Yeni yıldan önce kurmuş oluruz" açıklamasında bulunan Davutoğlu, yeni partinin genel merkez ve teşkilat başkanlıkları için de yer arayışı hızlandı. İstanbul'da tutulan ama AKP'li belediye tarafından mühürlenen binanın ardından bu kez 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Küçükçekmece'de bir yer tuttuğu basına ortaya çıkmıştı.

Ankara’da da haftalardır süren genel merkez arayışında sona gelindi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre genel merkez binası için 10’un üzerinde yere bakıldı. Ancak çok sayıda bina sahibi yerin Davutoğlu’nun kuracağı parti için kiralanmak istendiğini öğrenince, “sonrasında bir sorun yaşamamak” için vazgeçti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP’li Çankaya Belediyesi sınırları içinde bulunan Balgat’ta bir binanın genel merkez için kiralanma süreci tamamlandı.

İYİ Parti genel merkezinden daha büyük olduğu ifade edilen binanın tadilat işlemlerinin de başladığı öğrenildi.
 

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