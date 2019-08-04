Davutoğlu'ndan Salda Gölü Kaz ve Dağları çıkışı



Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları çıkışı

Kaz Dağları yakınlarında binlerce ağacın kesilerek altın aranmaya başlanması, Salda Gölü kıyısına yapılacak olan millet bahçesine yönelik tepkiler yükseliyor. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu açıklamasında bu tür yatırımlara karar vermeden önce daha geniş katılımla strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanların "Ayakkabı ile girmesinin bile yasaklanmasını" istediği Salda Gölü çevresini TOKİ'nin inşa edeceği dinlenme alanlarıyla doldurulmasına çevreci örgütler karşı çıkıyor.



Yeşil ormanları katleden mermer ocakları, pıtrak gibi çoğalan kömür ocakları ve yeni maden sahaları, geri dönüşü imkansız hale getiren yeni yatırımlar, tarım alanlarında hızla yükselen beton bloklar, su kaynaklarının çevresine inşaa edilen lüks villalar Türkiye'nin geleceğini tehdit ediyor.

Trakya'da Ergene, Ege Bölgesi'nde Büyük Menderes ile Sakarya ve Kızılırmak nehirlerindeki kirlilik yüzde 79 oranlarına yükselirken STK'ların uyarılarına yetkililer adeta kulaklarını tıkıyor.

DAVUTOĞLU: YAŞADIĞIMIZ DOĞA ORTAK MÜLKİYET

Türkiye'nin incisi Salda Gölü çevresine kurulacak olan Millet Bahçesi ile, Ege'nin oksijen deposu Kaz Dağları'nda devam eden altın arama çalışmaların tepkiler yükseliyor. Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu her iki konu için atılan adımların yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Çevre, tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konudur. Yaşadığımız doğa herkesin ortak mülkiyetidir ve ilgili politikalarda mümkün olan en geniş katılımla strateji belirlenmesi bir zorunluluktur.

Salda Gölü ve Kaz Dağları başta olmak üzere cennet vatanımızın her köşesinin korunması için tüm tarafların görüşü alınmalıdır.

Çevre konusunda verilen sözlere toplumun güvenmemesi üzerinde ise sorumluluk sahiplerinin dikkatle düşünmesi gerek"