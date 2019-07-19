Davutoğlu'nu canlı yayına çıkaran 3 gazeteci kovuldu

İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın Youtube üzerinden RS FM'de canlı yayına çıkardığı Ahmet Davutoğlu röportajı işsiz kalmalarına neden oldu.



Basın tarihinde böyle skandal zor görülür. AK Parti Genel Merkezi'nin gittiği her yerde ambargo koyduğu, salon konuşmalarını iptal ettirdiği, yurtdışı gezilerinde ödül törenlerini boykot ettiği Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, uzun bir aradan sonra çıktığı canlı yayın, üç gazeteciyi işinden etti. Söz konusu programda Ahmet Davutoğlu son üç kıydır kendisine medyada uygulanan gizli ambargonun varlığından yakınmıştı. Programın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından 3 deneyimli gazetecinin işine son verilmesi sosyal medyada sektörün önemli isimlerinin tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin seçilmiş son başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun dün Youtube üzerinden yayınlanan söyleşisi Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ı RS FM'deki işlerinden etti. Akif Beki 'kovulmaktan sıkıldık' diyerek attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu.

İŞTEN ÇIKARMA KARARI RUSYA'DAN MI TÜRKİYE'DEN Mİ

Ahmet Davutoğlu uzun süren suskunluğunu üç önemli isme yaptığı açıklama ile bozmuştu. Her satırı olay olan açıklamalar sonrasında Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz, Rus kaynaklı RS FM'den gelen haberle şoke oldular. Bu üç ismin RS FM üzerinden yayınlanan bidebunudinle ve söylemesibizden programları sonlandırıldı.

Haberi Yavuz Oğhan twitter hesabından "hiç bir iyi iş cezasız kalmaz' diyerek şöyle duyurdu:

Akif Beki : Biz kovulmaktan sıkıldık

Programı sonlandırılan Akif Beki ise twitter hesabından 'kovulmaktan sıkıldık' diyerek durumu özetledi. Akif Beki SETA raporunu hatırlatıp şunları yazdı:

RS FM kimin radyosu?

Sputnik haber sitesi gibi RS FM de Rusya'ya ait. RS FM'in açılımı Rusya'nın Sesi Radyosu. Türkiye'de 6 yıldır yayın yapan RS FM, SETA raporuna da girmişti.