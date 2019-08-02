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Davutoğlu'nun Konya gezisi: Havuz medyasında yalan haber furyası

AK Parti içinde yönetimin yanlışlarına karşı sessizliğini bozan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na yönelik karalama kampanyası, yalan haberle zirveye taşındı..

Davutoğlu'nun Konya gezisi: Havuz medyasında yalan haber furyası

AK Parti içinde yönetimin yanlışlarına karşı sessizliğini bozan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na yönelik karalama kampanyası, yalan haberle zirveye taşındı..

02 Ağustos 2019 Cuma 23:08
Davutoğlu'nun Konya gezisi: Havuz medyasında yalan haber furyası

Davutoğlu'nun Konya gezisi: Havuz medyasında yalan haber furyası


Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Konya gezisi öncesi AK Parti'nin havuz medyası üzerinden sistemli hale getirdiği yalan haber ve karalama kampanyası ters tepti. Akit Gazetesi Konya merkezli Kulisvar.com'u kaynak göstererek duyurduğu 9 Ağustos Cuma Günü saat 11.30'da Konya Havalimanı'nda yapılacak olan buluşmanın iptal edildiğini öne sürdü. 

Kulisvar haberini Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Konya'daki ekibine dayandırdı. Ancak konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız Abdullah Başçı, her hangi bir iptalin söz konusu olmadığını belirterek "Sayın Davutoğlu'nun Konya'da bir A Takımı olmadığı gibi, böyle bir karşılamayı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu uygun bulmadı" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ KUCAKLAŞMA OLACAK

Davutoğlu'nun 9 Ağustos'ta Taşkent'te yapacağı ziyaretin ayrıntıları hakkında bilgi veren AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı "Sayın hocamızı Konya'ya Taşkent'e ben davet ettim. 9 Ağustos Cuma günü tarihini belirledikten sonra Sayın Davutoğlu karşılama konusuna ısrarla karşı çıktı. 'Ben şimdiye kadar Konya'ya Taşkent'e nasıl geldiysem, nasıl gittiysem yine öyle olsun. Havalimanı'nda bir karşılama olmasın' diyerek oldukça mutevazı davrandı. Hocamızın Taşkent programı hem bizim davetimize katılması, hem de bayram öncesi hemşehrileriyle bir kucaklaşma havası içinde olacak. Hocam gelişinden bir saat önce karşılama konusunda bir talepte bulunsun, Havalimanı'na binlerce kişi yığılır, bizim sosyal medyada iddia edildiği gibi bir katılım endişemiz yok, sosyal medya ekibimiz de yok" dedi. Başçı benzer buluşmaların çoğu bayram öncesi yapıldığını belirterek bunun siyasi bir anlamının bulunmadığını söyledi.


DAVUTOĞLU'NUN İSTİKAMETİ DOĞRU KORKULARI BU YÜZDEN

AK Parti içinde malum çevreleri Davutoğlu korkusu sardığını belirten Abdullah Başçı şunları söyledi; "Ben Konya'da adım adım her köyü, mahalleyi, ilçeyi dolaşıyorum. Gittiğim her yerde hocamıza karşı büyük bir ilgi, alâka ve beklenti var. 20 gündür bu havaledeyim. Açık söyleleyim, AK Parti içinde trollerin korkusunun nedeni, hocamın istikametinin doğruluğudur, duruşudur, yürüyüşü ve doğru hamleleridir. Bu tür yazılarla, haberlerle Davutoğlu'nun üzerine gidilmesi artık komik geliyor. Akit Gazetesi'nin böyle yalan haberlere sarılmasını da garipsedik. Trollerin korkusunun ecele faydası yok. Halk bazında gördüklerimi herkes görüyor. Kendileri de görüyor." 

HAVALİMANI'NDA KARŞILAMAYI DAVUTOĞLU İSTEMEDİ

9 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de Havalimanı'nda karşılamaya ilk karşı çıkanın Ahmet Davutoğlu olduğunun altını çizen Abdullah Başçı "Hocam şunu kati suretle söyledi. 'Ben daha önce Konya'ya nasıl geldiysem öyle giderim, karşılama olmasın' maKendisi Konya'ya kendi memleketine ilk kez gelmiyor. Biz karşılama için kimseyi aramadık, kimseyi de karşılama için davet etmedik, böyle bir program da hazırlanmadı" dedi. 

Eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun konferansları engellenen, yurt içinde ve yurtdışı toplantılarını devletin ilgili bakanlıkları aracılığı ile skandal uygulamalarla iptal ettiren Ak Parti yönetiminin Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na yönelik çirkin tavrı, kamuoyunda da sert tepkilere neden oluyor.

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Son Güncelleme: 02.08.2019 23:42
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