Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Defineci terörü | 2 bin yıllık kayaları parçaladılar

Türkiye'nin her yerini kazı alanına çeviren defineci magadaların son hedefi 2 bin yıllık kaya kabartmaları oldu. 

04 Temmuz 2020 Cumartesi 23:00
Defineci terörü | 2 bin yıllık kayaları parçaladılar

Defineci terörü | 2 bin yıllık kayaları parçaladılar

Ellerinde kazmalar, cepler, dedektörler, jenaratörle del ve parçalama aletleriyle Türkiye'nin dört bir yanını delik deşik eden definecilerin son saldırısı 2 bin yıllık antik kayalar oldu. Antalya Korkuteli'nde tarihi yapılar, define avcılarının kaçak kazılarıyla tahrip edildi. Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, bazı tarihi eserlerin üzerine ise sprey boyayla yazılar yazıldı. Bölge halkı ise tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösterdi.
Antalya Korkuteli'ye bağlı Kozağacı Mahallesi'nde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser bulunuyor. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

TARİHİ KABARTMALAR PARÇALANDI

Tarihi alanın en büyük sorunu ise kaçak kazı yapan define avcıları. Bölgeye gelen defineciler, burada bulunan binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor. Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı. Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.


DERİN ÇUKURLAR KAZDILAR

Define avcıları kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kalınca yapıyor. Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta bulunuyor. Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldı. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü.

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, “Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Defineciler tarihi Türk mezarlığını talan etti 
Defineciler tarihi Türk mezarlığını talan etti 
Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş
Kütahya'da defineci operasyonu | Kaçakçılar sanki müze kurmuş
Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı
Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı
Defineci magandalar, Saltuk Baba Türbesi'ne saldırdı
Defineci magandalar, Saltuk Baba Türbesi'ne saldırdı
Definecilerin sultan mezarları için tünel planı çöktü
Definecilerin sultan mezarları için tünel planı çöktü
Definecilerin mağarada can pazarı; 1 kişi can verdi
Definecilerin mağarada can pazarı; 1 kişi can verdi
Defineci magandalar 3 bin 200 yıllık kabartmaları matkapla oydu
Defineci magandalar 3 bin 200 yıllık kabartmaları matkapla oydu
Definecilerin ikiye yardığı tepeden anıt mezar çıktı
Definecilerin ikiye yardığı tepeden anıt mezar çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı
Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı
Sakarya Hendek'te patlama | Havai fişek fabrikası infilak etti 4 ölü var
Sakarya Hendek'te patlama | Havai fişek fabrikası infilak etti 4 ölü var
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Maskeli izdiham görenleri dehşete düşürdü
Maskeli izdiham görenleri dehşete düşürdü
Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı
Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor
Çocuklar için evdeki tehlike | Youtube
Çocuklar için evdeki tehlike | Youtube
TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın
TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın
Koronavirüs 30 Haziran raporu | 1293 yeni vaka, 16 vefat
Koronavirüs 30 Haziran raporu | 1293 yeni vaka, 16 vefat
Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim