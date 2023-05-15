Demokrasi kazandı | Seçim ikinci tura kaldı



13. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için dün sandık başına giden Türk halkı yakın geleceği için demokratik tercihini kullandı. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle 3 adayın yarıştığı seçimlerde sabah erken saatlere kadar en büyük oy kaybını AKP yaşadı. Cumhur İttifakı yüzde 49.35 oy oranı alarak parlamentoya 317 milletvekili yollarken, Millet İttifakının toplam milletvekili sayısı kesin olmayan sonuçlara göre 212 olarak belirlendi. Sahada arkasında medya gücü olmayan, ekranların kapatıldığı, siyasi parti örgütlenmesi yok denecek kadar az olan Sinan Ogan 2 milyon 918 bin oy alarak yüzde 5 oranını geçmeyi başardı. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP bu seçimde oy kaybı yaşarken, MHP parlamentoya 51 İYİ Parti ise 44 milletvekili gönderecek. 55 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimler 28 Mayıs'ta yenilenecek.

KİM NE KAZANDI

Meclis'te Cumhur İttifakı 324, Millet İttifakı ise 215 sandalye kazandı. Yeşil Sol Parti 61, Türkiye İşçi Partisi de 4 milletvekilliği kazandı. Veriler arasında en dikkat çekici sonuç ise MHP'den geldi. Oy oranını yüzde 10.47'ye yükselten MHP, 51 milletvekili çıkardı.



Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı açıklama geldi; 'Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız'



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'balkon' açıklamasının ardından Millet İttifakı liderleriyle birlikte kamera karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kameralar karşısına geçti.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına rağmen "" konuşması yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Seçim balkonda kazanılmaz” sözleriyle tepki gösteren Kılıçdaroğlu, seçmenlere "ikinci tur" mesajı verdi. “Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençler ve kadınların yüksek katılımı nedeniyle son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir.

Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.

“TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM TALEBİ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE”

Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız.

Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz."



