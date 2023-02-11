Deniz Baykal 84 yaşında vefat etti



Türk siyesetinin bir dönemine damgasını vuran CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri ile yaşayan Antalya Milletvekili Deniz Baykal 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönem olarak parlamentoda görev yaptı.

ACI HABERİ KILIÇDAROĞLU DUYURDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” diye yazdı.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal (20 Temmuz 1938), Türk Avukat, Siyaset Bilimci, Akademisyen ve siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. genel başkanıdır. 1995–1996 yılları arasında başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Birçok hükûmette yer alan Baykal, kısa aralıklar dışında 1992-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır. 2002–2010 yılları arasında Ana Muhalefet Partisi lideri olmuştur.

İlk defa 1973 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giren Baykal, 37. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı ve'in kuruduğu 42. Türkiye Hükûmeti'ndeolarak yer almıştır. 12 Eylül Döneminde kısa süre gözetim altında tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılınca 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) milletvekili olarak seçildi ve genel sekreterlik görevinde bulundu.

1992 yılında tekrar kurulan CHP'nin Genel Başkanı seçilmiştir. SHP'nin CHP ile birleşmesinden bir süre sonra CHP genel başkanlığa seçilen Baykal, CHP'nin Tansu Çiller'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi ile yaptığı koalisyon hükümetini bozdu. 1995 Türkiye genel seçimleri'nden önce kurulan DYP-CHP koalisyon hükûmetinde, 1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi CHP %10'luk seçim barajını geçemeyince istifa etmiştir. Eylül 2000 tarihinde tekrar CHP genel başkanı seçilmiştir ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde partisi ana muhalefet olmuştur. 2010 yılında kendisi ve başka bir CHP milletvekilinin içinde bulunduğu ve kendisinin seks kaseti olduğu iddia edilen gizli kamera görüntülerinin yayımlanmasından sonra genel başkanlık görevinden istifa etmiştir.

Baykal, meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak görev yapmıştır. Haziran-Temmuz 2015 TBMM Başkanlığı seçimi'nde CHP meclis başkanı adayı olmuştur fakat Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanı adayı İsmet Yılmaz'a yenilmiştir. Ahmet Davutoğlu'ndan Baykal'a seçim hükûmeti bakanlığı teklif edilmiştir fakat Baykal bu teklifi bir mektupla reddetmiştir.[2] Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra meclisteki en yaşlı milletvekili olduğu için 17 Kasım 2015'te bir süre TBMM Meclis başkanı olarak görev yapmıştır. TBMM Meclis başkanlığı görevine Baykal yerine 22 Kasım 2015 tarihinde Meclis başkanı olarak seçilen AK Parti milletvekili İsmail Kahraman geçmiştir.

2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya'dan milletvekili adayı olmuş ve CHP Antalya milletvekili seçilmiştir.



