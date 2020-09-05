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Deniz suyu bile kaynadı | Uzmanlar saat verdi

Hava sıcaklığındaki artış deniz suyunu adeta kaynattı. Antalya'da tarihin en yüksek deniz sıcaklığı görüldü.

05 Eylül 2020 Cumartesi 22:47
Deniz suyu bile kaynadı | Uzmanlar saat verdi

Deniz suyu bile kaynadı | Uzmanlar saat verdi

Türkiye son yılların en yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında kalırken, uzmanlar kalp hastaları ile kronik solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması için uyarıyor. Sahil şeritlerinde nefes almak zorlaşırken, Antalya'da deniz suyu sıcaklığı tarihte ilk kez 32 derece olarak ölçüldü.

Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı. Son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'da tatilciler serinlemenin alternatif yollarını aradı. Nem oranının düşük, sıcaklığın ise yüksek olduğu turizm kentinde, özellikle öğle saatlerinde sokaklar ıssızlaştı.

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü. Nem oranının düşük olması nedeniyle güneş yakıcı etkisini artırdı. Gün içerisinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.

AĞAÇ GÖLGESİNDE SERİNLEDİLER

Edinilen bilgilere göre dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise öğle saatlerinde ağaç gölgelerinin altına sığındı. Belediyelerin peyzaj işleriyle uğraşan işçileri de dinlenme saatlerini refüjlerde bulunan ağaçların altında güneşten korunarak geçirdi. Kimileri öğle yemeğini yedi, kimileri de uyumayı seçti. Sokakta yaşayan hayvanlar da sıcaktan kaçmak için gölge yerlere sığındı.

SAHİLLER TURİSTLERLE DOLDU TAŞTI

Deniz suyu sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, sahiller ise turistlerle doldu. Kimileri şemsiye gölgesini seçti, kimileri de şapka takıp denize girmeyi tercih etti.

Gençler daha çok güneşin yakıcı etkisini bronzlaşmak için değerlendirdi. Sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçecek ve mevsim normallerine gerileyecek.
 

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