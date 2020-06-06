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Denizin altını çöplüğe çevirmişler 

İBB tarafından Boğaz ve Marmara Denizi'nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan atıklar görenleri dehşete düşürdü.

06 Haziran 2020 Cumartesi 10:53
Denizin altını çöplüğe çevirmişler 

Denizin altını çöplüğe çevirmişler 



İBB, Dünya Çevre Günü’nde Üsküdar Vapur İskelesi yanında su altı temizliği yaparak, denizlerin kirliliği konusuna dikkat çekti.Toplam altı kişiden oluşan su altı dip temizleme ekibinin çıkardığı atıklar, etkinlik alanında sergilendi. Otomobil lastiğinden motosiklete, cep telefonundan plastik eşyalara kadar su altından çıkan atıklar görenleri şaşırttı. “Denizde hayat var, lütfen kirletme” sloganıyla düzenlenen etkinlik, yurttaşlarda farkındalık yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaşam kaynağı denizlerin hızla kirlenmesine dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. “Denizde hayat var, lütfen kirletme” sloganıyla düzenlenen etkinlikte profesyonel su altı dip temizleme ekibi, Üsküdar Vapur İskelesi yanında daldı, iskele boyunca 18 metre derinlikte yoğun bir çalışma yaptı.

ALTI DALGIÇ VE 3 DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME TEKNESİ GÖREV YAPTI

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından düzenlenen halka açık etkinlikte, toplam 6 profesyonel dalgıcın yanı sıra üç deniz yüzeyi temizleme teknesi de görev aldı. Saat 11.00’de başlayan temizlik çalışmaları, 15.00’te sona erdi.

Yurttaşların kıyıdan izlediği temizlik çalışması, denizlerdeki eko sistemi bozan süreç konusunda farkındalık yarattı, su altındaki gözlerden uzak kirliliğe dikkat çekti. Su altından çıkarılan atıklar, etkinlik alanında sergilendi.

MOTOSİKLETTEN MATARAYA HER ŞEY VAR

Motosikletten cep telefonuna, otomobil lastiğinden şişeye, bisikletten mataraya, makastan tespihe kadar su altından çıkan atık maddeler, etkinliği izleyen yurttaşları şaşırttı; “deniz altında ne ararsan var” yorumlarına neden oldu. Katılımcılar, “kendimizi koruyabilmek için doğayı korumalıyız” mesajı üzerinde düşünce birliğine vardı.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN İBB TESİSLERİNE GÖNDERİLDİ

Etkinlik alanı, bilgilendirici not ve sloganlarla donatıldı. Katılımcılar, koronavirüs önlemleri sebebiyle maske kullandı ve sosyal mesafe kuralına özenle uydu. Etkinlik sonunda atıklar, bertaraf edilmek üzere İBB’nin tesislerine götürüldü. Burada, dönüşüme uygun olanlar ayrıştırılıp geri kazanım diğerleri ise atık bertaraf tesislerine yönlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
İBB
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