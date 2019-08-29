Denizlerde av yasağı sona eriyor

Ağlarının ve teknelerinin bakımlarını aylar öncesinden hazır hale getiren balıkçılar, herkesin dört gözle beklediği balık avlama sezonuna start vermek için sabırsız ve heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Haber: Kemal KAÇMAZ

Kırklareli'nin Karadenize açılan kapısı konumundaki "Saklı Cennet" olarak adlandırılan İğneada Beldesi'ndeki balıkçıların sesi olan S.S. Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim METİN, avlanma sezonu için yapılan tüm çalışmaların bazı eksikliklere rağmen hazır hale geldiğini belirterek, bereketli bir sezona başlangıç yapmayı ümit ettiklerini kaydetti.

BOL VE BEREKETLİ SEZON OLSUN

Kooperatif Başkanı İbrahim METİN, Muhabirimiz Kemal KAÇMAZ ile yaptığı özel görüşmesinde, "Yıllardır geçimimizi bu denizlerden tuttuğumuz balıklarla sağlıyoruz. Karadeniz dalgaları yoğun olan bir denizdir. O bakımdandır ki, Karadeniz'de balık avlamak o kadar da kolay değildir. Fakat bizler ekmeğimiz için her türlü zor şartları göz önüne koyarak, yeri geldiğinde dalgalarla ölümüne mücadele ederek denizlerde yol alıyoruz. İnşallah bu kış bol ve bereketli bir sezon geçirip, halkımıza balığı ucuza yedireceğiz. Tüm balıkçı dostlarımızın da şimdiden sorunsuz ve bol bereketli bir av sezonu geçirmelerini ümit ediyor 'Rastgele' diyorum" dedi.

AV YASAĞI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaz kış belirli aralıklarla avlanmanın serbest olmasına rağmen ülkemizde kısıtlama olmasına anlam veremediklerini belirten S.S. Ĺimanköy Kooperatif Başkanı İbrahim METİN, "Ülkemizdeki av yasağı süresi yeniden gözden geçirilmelidir. Öte yandan limanımızdaki noksanlıkların giderilmesi ve yeni duba yapılması için yetkililere defalarca iletmemize rağmen bir türlü çözüme kavuşamamıştır. Bunun üzüntüsü ve isyanı içerisindeyiz." diyerek başta bölge milletvekilleri olmak üzere tüm yetkililerin bu sese kulak vermesi gerektiğini de bir kez daha dile getirdi.

BALIKÇILAR DA EKONOMİK SIKINTIDA

Türkiye'nin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden İbrahim METİN, ülke halkının olduğu gibi balıkçıllarında ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunun altını çizerek, yetkililerin ekonomik politikalarını da sert dille eleştirdi. Ekonomik olarak ülkenin bu kadar daraldığı ve fakirleştiği bir dönemi hatırlamadığına dikkat çeken METİN, devamında şunları söyledi;

TOPLUM ÇÖKÜŞ İÇERİSİNDE

"Bir toplum içine girin görün insanlar ne kadar dert içindeler ve bankalara gırtlağa kadar borç içinde yaşıyorlar. Atatürk ilkelerinden ayrılan bu iktidar sahipleri, maalesef yanlış politikalar ile ülkemiz insanını fakirlik içinde bıraktılar. İnsanlarımızda bozuldu. Yalan dolanla birbirini dolandıran diz boyu. Boşanmalar, intiharlar ona keza. Üretim yok. Sanayicisi, esnafı, emeklisi kan ağlıyor. Toplum çöküş içerisindedir. İktidar sahipleri de bunu görüyor ama çözüm yok. İslam dünyasının örnek bir ülkesi olarak laiklik ve demokrasi ile yaşayan ülkemiz tek adam yönetimi ile adeta iflas etti. Bu sistemle bu işlerin düzelmeyeceği görüldü. Derhal parlementer sisteme geri dönülmelidir. Bugün milletvekillerinin hiçbir foksiyonu yok.

ATATÜRK'ÜN HEDEFLERİNE YÖNELMELİ

Halkımızda güven kalmadı. Dini söylemlere sarılıp siyaset yapan iktidar halkımızı yalan laflar ile oyalayıp durdu. Bugün güzel ülkemizin gelirini yiyen tabaka hala daha masal okuyor. İslamiyet üzerinden geçinenler malı götürüyor ve bir de 'Ellamdülillah' diyerek şov yapıyorlar. Hepsinin tuzu kuru. Allah ile kul arasına girilmez. İktidarı elinde bulunduranlar dini söylemleri ülkenin diyanet gibi kurumlarına bırakmalı ve ülkenin kalkınması ve vatandaşın milli gelirini yükseltmek için çaba göstermelidir. Dinle siyaseti işin içine koymamalıdır. Atatürk'ün koyduğu hedeflere yönelerek ancak Türkiye kurtulur. Yolsuzluk olmayacak. Kul hakkı yenmeyecek, böylelikle hizmet hem hakka hemde insana yapılacak" diyerek sözlerini tamamladı.