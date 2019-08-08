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Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı

Seferihisar'daki 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Konya, Burdur, Afyor, Uşak, Isparta ve Ege Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi,

Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı

Seferihisar'daki 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Konya, Burdur, Afyor, Uşak, Isparta ve Ege Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi,

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:29
Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı

Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliği fırtınaya döndü, Seferihisar'daki 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk büyük depremin ardından bu kez Denizli Bozkurt ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında 5.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. 1 dakika süren ilk depremin ardından çok sayıda ilçe ile telefon iletişimi sağlanamadı. Deprem sonrası 23 kişi yaralanma nedeniyle hastanelere başvurdu. Yaralı vatandaşların tamamının tedavisi ayakta yapıldı. Bu arada Bozkurt Belediye binasının yan duvarının da çöktüğü öğrenildi. İlçede çok fazla hasarlı ev bilgisi geliyor.

Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası Denizli'ye sıçradı. İki deprem vatandaşları sokağa döktü. Önce Çardak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ardından da Bozkurt ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandillis Rasathanesi depremin şiddetini daha sonra revize ederek 5.7'ye çekti. Şiddetli depremin hissedildiği Denizli'de belediye yaptığı ananslarla vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ve Kandilli'nin verdiği farklı büyüklükler ve depremin merkez üssü hakkındaki çelişkili bilgiler vatandaşın kafasını karıştırdı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini daha sonra 5.7 olarak düzeltti..

Son Dakika Deprem, Denizli 6.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem'in merkez üssünün Denizli Baklan olduğunu duyurdu. 
Yer kürenin 10 KM derinliğinde meydana gelen sarsıntı Denizli ve çevresinde yoğun olarak hissedildi. Aydın, Isparta, Afyon, Antalya'nın kuzey kesimleri, Uşak'ın bazı ilçelerinde deprem paniğe neden oldu.


Bozkurt Belediyesi hasarlı evlere girilmemesi için sürekli vatandaşları uyarıyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik halkın tedirginlik duyduğunu belirterek "Ancak her şey yerli yerine oturuyor. Sayın valimiz, sayın büyükşehir belediye başkanımız aradı. Su ve çadır ihtiyacımız gideriliyor. Tüm köylere üçer kişilik ekip gönderdik, iki üç tane tamamen yıkılan bina var, onlar da sağlam binalar değil" dedi.

Saat 14.25'te meydana gelen depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.
İlk depremden 6 dakika önce Çardak ilçesinde 4.2 ilçesinde farklı bir  deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın 6.0 büyüklüğünde ilan ettiği depremin il genelinde yıkıntıya neden olmadığı açıklandı. 

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6.0 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.08.08 14:25:30  37.9400   29.5900       10.0      -.-  6.5  -.-   BAKLAN-DENIZLI                                    Otomatik
2019.08.08 14:19:36  37.8700   29.6500        9.0      -.-  4.2  -.-   CARDAK-DENIZLI                                    REVIZE02   (2019.08.08 14:19:36)
2019.08.08 14:02:29  38.0600   26.9000        8.1      -.-  3.3  -.-   AEGEAN SEA                                        Otomatik
2019.08.08 12:44:05  38.0385   26.9292        5.3      -.-  3.0  2.8   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 12:40:00  38.0093   26.9112        5.4      -.-  3.3  3.2   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 12:36:13  38.0408   26.9217        7.6      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 12:35:46  38.0317   26.8952        8.8      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 12:32:37  38.0080   26.9150        5.4      -.-  3.3  3.1   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 12:02:41  38.0340   26.9513       11.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:58:48  38.0128   26.9077        5.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:56:24  38.0965   26.9535        5.0      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:55:46  38.0378   26.9315        5.0      -.-  2.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:47:34  38.0372   26.8763        5.2      -.-  3.2  3.3   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     REVIZE01   (2019.08.08 11:47:34)
2019.08.08 11:46:26  38.0050   26.9112        6.5      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:42:39  38.0408   26.9623        7.5      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:39:07  38.0225   26.8530       12.0      -.-  5.0  4.8   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:39:07  37.9505   26.7785        5.0      -.-  5.1  4.9   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2019.08.08 11:39:07)
2019.08.08 08:25:41  35.8362   28.1603       15.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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Son Güncelleme: 08.08.2019 17:19
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Denizlide DepremDenizli DepremSon Depremler
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