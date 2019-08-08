Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliği fırtınaya döndü, Seferihisar'daki 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk büyük depremin ardından bu kez Denizli Bozkurt ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında 5.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. 1 dakika süren ilk depremin ardından çok sayıda ilçe ile telefon iletişimi sağlanamadı. Deprem sonrası 23 kişi yaralanma nedeniyle hastanelere başvurdu. Yaralı vatandaşların tamamının tedavisi ayakta yapıldı. Bu arada Bozkurt Belediye binasının yan duvarının da çöktüğü öğrenildi. İlçede çok fazla hasarlı ev bilgisi geliyor.

Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası Denizli'ye sıçradı. İki deprem vatandaşları sokağa döktü. Önce Çardak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ardından da Bozkurt ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandillis Rasathanesi depremin şiddetini daha sonra revize ederek 5.7'ye çekti. Şiddetli depremin hissedildiği Denizli'de belediye yaptığı ananslarla vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ve Kandilli'nin verdiği farklı büyüklükler ve depremin merkez üssü hakkındaki çelişkili bilgiler vatandaşın kafasını karıştırdı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini daha sonra 5.7 olarak düzeltti..

Son Dakika Deprem, Denizli 6.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem'in merkez üssünün Denizli Baklan olduğunu duyurdu.

Yer kürenin 10 KM derinliğinde meydana gelen sarsıntı Denizli ve çevresinde yoğun olarak hissedildi. Aydın, Isparta, Afyon, Antalya'nın kuzey kesimleri, Uşak'ın bazı ilçelerinde deprem paniğe neden oldu.



Bozkurt Belediyesi hasarlı evlere girilmemesi için sürekli vatandaşları uyarıyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik halkın tedirginlik duyduğunu belirterek "Ancak her şey yerli yerine oturuyor. Sayın valimiz, sayın büyükşehir belediye başkanımız aradı. Su ve çadır ihtiyacımız gideriliyor. Tüm köylere üçer kişilik ekip gönderdik, iki üç tane tamamen yıkılan bina var, onlar da sağlam binalar değil" dedi.

Saat 14.25'te meydana gelen depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.

İlk depremden 6 dakika önce Çardak ilçesinde 4.2 ilçesinde farklı bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın 6.0 büyüklüğünde ilan ettiği depremin il genelinde yıkıntıya neden olmadığı açıklandı.

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6.0 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.