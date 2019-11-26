Denizli'de deprem | Denizli Çardak 4.0 ile sallandı
Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği durmak bilmiyor. Denizli Çardak'ta gece meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti. Aynı saatlerde Kuşadası'nda da 3.0 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.
Denizli'de gece saat 23.03'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çardak ilçesi olarak ilan edildi. AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu. Aynı depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.9 olarak ilan etti.
Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli Çardak olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyülüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı. Türkiye ve komşu ülkeler ile denizlerde meydana gelen son depremlerin oluş saatleri ve büyüklüğü şöyle:
......TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.26 23:03:23 37.8440 29.6463 5.0 -.- 3.8 3.9 CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.11.26 23:03:24)
2019.11.26 22:53:18 37.7735 27.1197 3.8 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.26 22:53:18)
2019.11.26 22:31:15 40.5903 28.9465 7.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.26 22:06:46 39.6882 29.2258 6.3 -.- 2.0 -.- OKCULAR-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.11.26 21:38:16 37.8463 29.6483 2.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.26 20:48:55 40.7202 27.3898 10.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.26 20:47:21 37.8712 29.6315 10.4 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.26 16:39:29 37.7627 27.1562 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 16:23:21 36.4268 27.2352 6.3 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.26 16:15:07 38.3388 38.9545 7.9 -.- 2.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.11.26 16:13:56 38.8948 26.6987 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.26 15:38:30 37.9997 26.9900 6.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 15:15:37 37.7732 27.0897 11.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 13:08:01 39.2960 27.7570 0.0 -.- 1.4 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel
2019.11.26 13:06:05 37.8670 29.7092 11.1 -.- 1.6 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.11.26 12:57:40 39.0247 32.3700 5.0 -.- 2.5 -.- EMIRLER-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.11.26 12:44:47 36.6545 36.2282 12.1 -.- 1.6 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2019.11.26 12:36:50 37.7818 27.1248 15.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 12:33:25 38.0797 37.4318 5.0 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.11.26 12:16:24 38.4467 27.2363 8.4 -.- 1.2 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel
2019.11.26 12:14:53 37.2113 31.8380 0.0 -.- 2.1 -.- CECELER-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2019.11.26 12:11:31 37.7853 27.1697 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 11:57:54 37.7653 27.2500 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 11:53:10 37.2593 37.2515 0.0 -.- 1.8 -.- KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.11.26 11:42:37 37.7285 27.2552 4.7 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.11.26 11:41:48 37.8180 27.1172 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 11:35:50 37.7732 27.1343 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 11:27:53 37.7655 27.2518 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 11:27:01 37.7950 27.1172 8.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 11:02:34 37.9962 34.6732 0.0 -.- 1.5 -.- YESILBURC-(NIGDE) İlksel
2019.11.26 10:45:09 37.7185 27.0028 17.1 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 10:37:46 38.7638 27.3970 25.2 -.- 1.3 -.- SARMA-(MANISA) İlksel
2019.11.26 10:35:12 37.7882 27.2175 3.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 10:31:51 37.6300 35.7300 10.0 -.- 3.6 -.- KOZAN-ADANA Otomatik
2019.11.26 10:21:16 37.2018 28.2472 0.0 -.- 1.3 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.11.26 09:18:41 38.8723 37.6468 5.0 -.- 2.1 -.- CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2019.11.26 08:42:35 37.1388 28.1833 12.6 -.- 1.8 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2019.11.26 08:35:28 36.4003 27.1280 13.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.26 08:25:59 38.7318 43.0907 20.4 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2019.11.26 08:13:08 39.8693 25.9165 5.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel