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Denizli'de deprem | Denizli Çardak 4.0 ile sallandı

Denizli Çardak'ta gece meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti. 

Denizli'de deprem | Denizli Çardak 4.0 ile sallandı

Denizli Çardak'ta gece meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti. 

26 Kasım 2019 Salı 23:51
Denizli'de deprem | Denizli Çardak 4.0 ile sallandı

Denizli'de deprem | Denizli Çardak 4.0 ile sallandı


Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği durmak bilmiyor. Denizli Çardak'ta gece meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti. Aynı saatlerde Kuşadası'nda da 3.0 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Denizli'de gece saat 23.03'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çardak ilçesi olarak ilan edildi. AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu. Aynı depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.9 olarak ilan etti. 

Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli Çardak olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyülüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı. Türkiye ve komşu ülkeler ile denizlerde meydana gelen son depremlerin oluş saatleri ve büyüklüğü şöyle:

......TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.11.26 23:03:23  37.8440   29.6463        5.0      -.-  3.8  3.9   CARDAK (DENIZLI)                                  REVIZE01   (2019.11.26 23:03:24)
2019.11.26 22:53:18  37.7735   27.1197        3.8      -.-  3.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     REVIZE01   (2019.11.26 22:53:18)
2019.11.26 22:31:15  40.5903   28.9465        7.7      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2019.11.26 22:06:46  39.6882   29.2258        6.3      -.-  2.0  -.-   OKCULAR-HARMANCIK (BURSA)                         İlksel
2019.11.26 21:38:16  37.8463   29.6483        2.9      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.11.26 20:48:55  40.7202   27.3898       10.4      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2019.11.26 20:47:21  37.8712   29.6315       10.4      -.-  1.9  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.11.26 16:39:29  37.7627   27.1562        5.0      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 16:23:21  36.4268   27.2352        6.3      -.-  3.0  2.9   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.11.26 16:15:07  38.3388   38.9545        7.9      -.-  2.6  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2019.11.26 16:13:56  38.8948   26.6987       10.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.11.26 15:38:30  37.9997   26.9900        6.7      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 15:15:37  37.7732   27.0897       11.1      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 13:08:01  39.2960   27.7570        0.0      -.-  1.4  -.-   BOZARMUT-SOMA (MANISA)                            İlksel
2019.11.26 13:06:05  37.8670   29.7092       11.1      -.-  1.6  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.11.26 12:57:40  39.0247   32.3700        5.0      -.-  2.5  -.-   EMIRLER-HAYMANA (ANKARA)                          İlksel
2019.11.26 12:44:47  36.6545   36.2282       12.1      -.-  1.6  -.-   AKARCA-ISKENDERUN (HATAY)                         İlksel
2019.11.26 12:36:50  37.7818   27.1248       15.1      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 12:33:25  38.0797   37.4318        5.0      -.-  1.6  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2019.11.26 12:16:24  38.4467   27.2363        8.4      -.-  1.2  -.-   BORNOVA (IZMIR)                                   İlksel
2019.11.26 12:14:53  37.2113   31.8380        0.0      -.-  2.1  -.-   CECELER-AKSEKI (ANTALYA)                          İlksel
2019.11.26 12:11:31  37.7853   27.1697        5.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 11:57:54  37.7653   27.2500        5.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 11:53:10  37.2593   37.2515        0.0      -.-  1.8  -.-   KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2019.11.26 11:42:37  37.7285   27.2552        4.7      -.-  1.3  -.-   GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN)                       İlksel
2019.11.26 11:41:48  37.8180   27.1172        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 11:35:50  37.7732   27.1343        5.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 11:27:53  37.7655   27.2518        5.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 11:27:01  37.7950   27.1172        8.8      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 11:02:34  37.9962   34.6732        0.0      -.-  1.5  -.-   YESILBURC-(NIGDE)                                 İlksel
2019.11.26 10:45:09  37.7185   27.0028       17.1      -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2019.11.26 10:37:46  38.7638   27.3970       25.2      -.-  1.3  -.-   SARMA-(MANISA)                                    İlksel
2019.11.26 10:35:12  37.7882   27.2175        3.1      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.11.26 10:31:51  37.6300   35.7300       10.0      -.-  3.6  -.-   KOZAN-ADANA                                       Otomatik
2019.11.26 10:21:16  37.2018   28.2472        0.0      -.-  1.3  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
2019.11.26 09:18:41  38.8723   37.6468        5.0      -.-  2.1  -.-   CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA)                         İlksel
2019.11.26 08:42:35  37.1388   28.1833       12.6      -.-  1.8  -.-   MEKE-(MUGLA)                                      İlksel
2019.11.26 08:35:28  36.4003   27.1280       13.8      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.11.26 08:25:59  38.7318   43.0907       20.4      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.11.26 08:13:08  39.8693   25.9165        5.8      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
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