Denizli'de deprem | Denizli Çardak 4.0 ile sallandı



Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği durmak bilmiyor. Denizli Çardak'ta gece meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti. Aynı saatlerde Kuşadası'nda da 3.0 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Denizli'de gece saat 23.03'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çardak ilçesi olarak ilan edildi. AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu. Aynı depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.9 olarak ilan etti.

Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli Çardak olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyülüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı. Türkiye ve komşu ülkeler ile denizlerde meydana gelen son depremlerin oluş saatleri ve büyüklüğü şöyle: