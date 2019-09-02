Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98343
ALTIN
286.059
DOLAR
5.8115
STERLİN
7.0240
EURO
6.3728

Denizli'de lise öğrencisi iki genç kız kayıp

Biri 15 diğeri henüz 16 yaşında olan Esra Badur ile Rabia Emere'den iki gündür haber alınamıyor. Aileleri perişan, polis iki kayıp genç kızı arıyor..

Denizli'de lise öğrencisi iki genç kız kayıp

Biri 15 diğeri henüz 16 yaşında olan Esra Badur ile Rabia Emere'den iki gündür haber alınamıyor. Aileleri perişan, polis iki kayıp genç kızı arıyor..

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
Denizli'de lise öğrencisi iki genç kız kayıp

Denizli'de lise öğrencisi iki genç kız kayıp

Okulların açılmasını bir hafta kala lise öğrencisi iki genç kız kayboldu. Arkadaşıyla görüşmek için evden çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan iki genç kızın bulunabilmesi için polis teşkilatı uyarıldı. 15 yaşındaki Rabia Emere ile en yakın arkadaşı 16 yaşındaki Esra Badur'un bulunmasını isteyen aileler kızlarının hayatından endişe ettiklerini söymedi. Merkezefendi ilçesinde, iki gün önce evlerinden çıkan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur'un (16) haber alamayan aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, 2 arkadaşı bulmak için çalışma başlattı

Denizli'de, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Rabia Emere (15) ve arkadaşı Esra Badur (16) evlerinden çıkıp, görüşmek için buluştu. Ancak iki arkadaş evlerine dönmedi.


KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre yakınlarının gidebilecekleri yerlere bakmalarına rağmen iki arkadaşa ulaşamadı. Rabia Emere'nin babası İbrahim Emere bunun üzerine durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

AİLELER: "ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Polis, 2 kayıp kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı. İbrahim Emere, kızının ve arkadaşının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "2 gündür kızım ve arkadaşından haber alamıyoruz. Eve dönmemeleri için hiçbir neden yok. Çok endişeliyiz" dedi.

Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp
Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp
9 gündür kayıptı, jandarma bir yolcu minibüsünde buldu
9 gündür kayıptı, jandarma bir yolcu minibüsünde buldu
Kayıp çocuk ilaçlama tankında ölü bulundu
Kayıp çocuk ilaçlama tankında ölü bulundu
Sel suları Düzce, Eregli'yi bastı, hasar büyük
Sel suları Düzce, Eregli'yi bastı, hasar büyük
32 bin lira parayı yola saçarak giden adam kayıplara karıştı
32 bin lira parayı yola saçarak giden adam kayıplara karıştı
Rüyasında gördüğü define yüzünden bahçesini talan etti
Rüyasında gördüğü define yüzünden bahçesini talan etti
Anahtar Kelimeler:
DenizliKayıp KızlarMerkezefendiMuratdede Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirinsu Ciner her yerde aranıyor | Henüz 13 yaşında 
Şirinsu Ciner her yerde aranıyor | Henüz 13 yaşında 
Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp
Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp
Trafikte yolcu otobüsünü çocuğa kullandırdı
Trafikte yolcu otobüsünü çocuğa kullandırdı
Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici
Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici
İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi
İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
Kızı Türkiye'de ölen acılı Rus babadan korkunç iddia
Kızı Türkiye'de ölen acılı Rus babadan korkunç iddia
Denizlerde av yasağı sona eriyor
Denizlerde av yasağı sona eriyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort