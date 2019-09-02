Denizli'de lise öğrencisi iki genç kız kayıp

Okulların açılmasını bir hafta kala lise öğrencisi iki genç kız kayboldu. Arkadaşıyla görüşmek için evden çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan iki genç kızın bulunabilmesi için polis teşkilatı uyarıldı. 15 yaşındaki Rabia Emere ile en yakın arkadaşı 16 yaşındaki Esra Badur'un bulunmasını isteyen aileler kızlarının hayatından endişe ettiklerini söymedi. Merkezefendi ilçesinde, iki gün önce evlerinden çıkan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur'un (16) haber alamayan aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, 2 arkadaşı bulmak için çalışma başlattı

Denizli'de, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Rabia Emere (15) ve arkadaşı Esra Badur (16) evlerinden çıkıp, görüşmek için buluştu. Ancak iki arkadaş evlerine dönmedi.



KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre yakınlarının gidebilecekleri yerlere bakmalarına rağmen iki arkadaşa ulaşamadı. Rabia Emere'nin babası İbrahim Emere bunun üzerine durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

AİLELER: "ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Polis, 2 kayıp kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı. İbrahim Emere, kızının ve arkadaşının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "2 gündür kızım ve arkadaşından haber alamıyoruz. Eve dönmemeleri için hiçbir neden yok. Çok endişeliyiz" dedi.