Denizli Valisi, dükkanını kapattığı dönerciden özür diledi

Sosyal medyada yükselen tepkiler Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e geri adım attırdı. Vali Atik ile bir esnaf arasında geçen diyaloğun kamuoyuna yansımasının ardından açıklamada bulundu



Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı’nda denetim yaptı. Vali Atik’e Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti.

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bu sabah saatlerinde Vali Atik tarafından bir açıklama yapıldı.

Atik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü” ifadelerini kullandı.