Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı
Son depremler, Denizli'de gece yarısı meydana gelen iki ayrı deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Gece yarısı 03.45'da Denizli merkeze bağlı Irlıganlı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ilan edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 2 KM derinliğinde oluşan ikinci deprem geniş bir alanda hissedildi.
Denizli şehir merkezi, Bozkurt, Honaz, Baklan ve Tavas ilçelerinde hissedilen depremin yıkıcı etkisi bulunmuyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.08 04:33:34 37.8798 29.2465 2.0 -.- 4.1 4.2 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2021.01.08 04:28:58 37.9113 26.5973 6.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.08 04:17:36 37.8733 29.2570 10.8 -.- 1.7 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2021.01.08 04:07:23 37.6455 26.2483 4.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.08 03:57:14 40.6510 29.0857 7.9 -.- 1.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.01.08 03:53:43 37.8193 26.8813 18.0 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.08 03:46:16 37.8905 29.2298 6.8 -.- 3.8 3.8 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2021.01.08 03:29:32 37.8618 29.2483 12.5 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2021.01.08 03:23:49 37.8848 26.5923 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.08 03:21:25 37.8882 29.2163 5.0 -.- 3.6 3.7 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2021.01.08 03:10:13 37.9452 27.1567 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.08 02:10:24 37.8648 27.2138 9.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.08 02:02:40 37.8695 27.1215 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.08 01:55:10 37.7837 26.9305 5.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.08 01:33:40 37.8925 26.9463 9.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.08 00:38:49 38.4005 43.2772 8.2 -.- 1.8 -.- AYAZPINAR-EDREMIT (VAN) İlksel
2021.01.08 00:18:00 38.4925 39.3243 3.3 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.07 23:11:16 37.9215 26.7778 6.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel