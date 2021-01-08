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Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği Denizli'ye sıçradı. Sabaha karşı meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

08 Ocak 2021 Cuma 04:49
Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı

Denizli'de deprem | Denizli 4.2 ile sallandı

Son depremler, Denizli'de gece yarısı meydana gelen iki ayrı deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Gece yarısı 03.45'da Denizli merkeze bağlı Irlıganlı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ilan edildi. 

Aynı yerde sabaha karşı 04.33'te 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 2 KM derinliğinde oluşan ikinci deprem geniş bir alanda hissedildi.
Denizli şehir merkezi, Bozkurt, Honaz, Baklan ve Tavas ilçelerinde hissedilen depremin yıkıcı etkisi bulunmuyor. 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.01.08 04:33:34  37.8798   29.2465        2.0      -.-  4.1  4.2   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel
2021.01.08 04:28:58  37.9113   26.5973        6.5      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.08 04:17:36  37.8733   29.2570       10.8      -.-  1.7  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2021.01.08 04:07:23  37.6455   26.2483        4.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.01.08 03:57:14  40.6510   29.0857        7.9      -.-  1.3  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2021.01.08 03:53:43  37.8193   26.8813       18.0      -.-  1.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.01.08 03:46:16  37.8905   29.2298        6.8      -.-  3.8  3.8   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel
2021.01.08 03:29:32  37.8618   29.2483       12.5      -.-  1.5  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2021.01.08 03:23:49  37.8848   26.5923        5.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.08 03:21:25  37.8882   29.2163        5.0      -.-  3.6  3.7   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel
2021.01.08 03:10:13  37.9452   27.1567       12.7      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.08 02:10:24  37.8648   27.2138        9.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.08 02:02:40  37.8695   27.1215        5.4      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.08 01:55:10  37.7837   26.9305        5.1      -.-  1.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.01.08 01:33:40  37.8925   26.9463        9.8      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.08 00:38:49  38.4005   43.2772        8.2      -.-  1.8  -.-   AYAZPINAR-EDREMIT (VAN)                           İlksel
2021.01.08 00:18:00  38.4925   39.3243        3.3      -.-  1.7  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2021.01.07 23:11:16  37.9215   26.7778        6.2      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
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Son Güncelleme: 12.01.2021 06:29
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