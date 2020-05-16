Densiz adam üniversiteden atıldı



Ülke koronavirüsle mücadele ederken, adamın sözleri duyanları dehşete düşürdü. Henüz 12 yaşındaki kız çocuklarının çocuk doğurmak için ideal anne adayı olduğunu iddia etti. Zırvalıklarına "İnanmıyorsanız doktorlara sorun" diyerek kaynak aramaya koyuldu.

“Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

Bu sözler bir akademisyen. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi. Prof. Dr. ünvanını biz yazmaktan ar ederiz, ama kendisi bundan sonra kullanır mı bunu bilmiyoruz. Bilgisayar yazılımıyla annelik arasında bir bağ var mı? Bilmiyoruz, ama bu densiz adam yakarıdaki sözleriyleriyle 12 yaşındaki kız çocuklarının annelik için ideal olduğunu söylediği gün, tüm dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 300 bini, Türkiye de ise 4 bini geçmişti. Adamın umrunda bile değildi, konuştuğu kanalın muhafazakar yapısı ise ayrı bir tartışma konusu.



Adı geçen şahıs bugün çalıştığı üniversiteden kovuldu. İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ve bundan sonraki hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını duyurdu.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle;

"İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü´nde öğretim elemanı olarak görev yapan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven´in´in, bir televizyon programında dile getirdiği ve kamuoyunda olduğu gibi İAÜ Ailesi içinde de infial uyandıran açıklamaları kamuoyunun malumudur. Bir önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Çocuk istismarını normal bir olgu gibi yansıtmayı amaçlayan, hatta Türk Ceza Kanunu´na göre suç olarak da görülebilecek bu açıklamaları, Türkiye´nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan bir eğitim kurumu olarak kabul etmemiz, mazur görmemiz, görmezlikten gelmemiz veya "düşünce ve ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirmemiz asla mümkün değildir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2003 yılından bu yana akademisyeni, öğrencisi, idari ve hizmetli personeliyle bir bütün, bir aile olarak, Türkiye´nin aydınlık yarınlarının oluşturulmasına hayatını adamıştır. Geleceğin cumhurbaşkanlarını, bakanlarını, bürokratlarını, bilim insanlarını, diplomatlarını, iş insanlarını ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen, "Bilgiyi ürüne dönüştürüp kendi toplumunun ve toprağının öz değerleriyle bezeyerek ekonomiye katma değer sağlama" misyonunu ve "Aydınlık bir geleceğe" sloganını takip eden bir üniversitede, kurumun ilkeleriyle, ahlak anlayışıyla ve dünya görüşüyle tamamen ters düşen bu tür sapkın düşünceler ve dünya görüşleri kendine yer bulamaz. Bu bağlamda, İAÜ Yönetim Kurulu´nun 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla toplanarak, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven´in üniversitemizdeki görevine son verilmesi kararı aldığını kamuoyuna duyururuz. Bundan sonraki hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli bilgilerin kamuoyuyla tekrar paylaşılacağını bildiririz."



NE OLMUŞTU?

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, katıldığı bir televizyon kanalında, ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, 13-16 ya da 12-17 yaş aralığındaki kız çocuklarının doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunun belirlendiğini iddia etmişti.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan Prof. Özgüven’in sözleri ise şöyle:

“Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

