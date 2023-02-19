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Deprem Bölgesi'nde son dakika | Can kaybımız 40 bini geçti

Deprem Bölgesi'nde çok sayıda ilde arama kurtarma çalışmalarına son verilirken, enkaz kaldırma işlemleri başladı. Can kaybımız ise 40 bin 689'a yükseldi

19 Şubat 2023 Pazar 16:56
Deprem Bölgesi'nde son dakika | Can kaybımız 40 bini geçti

Deprem Bölgesi'nde son dakika | Can kaybımız 40 bini geçti


Türkiye deprem felaketinin ardından yaraları sarmaya çalışırken bölgeden can kayıplarına ilişkin son bilgiler geldi. 

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 2 depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı artıyor.


AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, saat 15.42'de yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 40 bin 689 kişi yaşamını yitirdi.

AFAD Başkanı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti: 

"Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bir taraftan da hayatını kaybeden vatandaşlarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Onun üzüntüsünü tüm yüreğimizde hissediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. 21 bin 259 kişinin tedavisi sürüyor."

İKİ İL DIŞINDA...
Sezer ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

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