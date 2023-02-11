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Deprem bölgesinde can kaybımız 21 bin 848'e yükseldi

Türkiye'yi vuran deprem afetinde can kayıplarımız hızla artıyor. Son gelen bilgilere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybetti

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:50
Deprem bölgesinde can kaybımız 21 bin 848'e yükseldi


Deprem bölgesinde can kaybımız 21 bin 848'e yükseldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da depremlere ilişkin yaptığı açıklamasında, "7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkım ve can kaybına yol açtı. Yıkım etkisi Erzincan ve Marmara depremlerinden katbekat fazla. Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybetti" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  depremlerdeki son duruma  ilişkin Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunuyor. 


Erdoğan, saat 17.00'da yaptığı açıklamada; depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralandığı açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkım ve can kaybına yol açtı. Yıkım etkisi Erzincan ve Marmara depremlerinden katbekat fazla.

Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde, 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu.

Şanlıurfa'da oturulamaz hale gelen 164 binada, 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü. 

Şanlıurfa'da perşembe itibarıyla arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Hasar tespiti kısa sürede sonuçlandırarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarımıza başlayacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki otellerimizde, yurtlarımızda yerler tahsis ettik. Halihazırda 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 5 bin lira ile 2 bin lira arasında değişen kira destek programı oluşturduk. Evleri yıkılan veya oturulamayacak hale gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve taşınmaları için hane başı 15'er bin lira ödemede bulunacağız. 

Ben sizlerden bir yıl süre istiyorum. Bir yıl içinde bu inşaları yapacağız, ihyasını da gerçekleştireceğiz. OHAL, afet bölgesi ve mücbir sebep uygulaması ile bölgenin her türlü ihtiyacını karşılayacak mekanizmaları kurduk. MEB'e bağlı tüm okullardaki eğitime ara verme süresini 20 Şubat'a kadar uzattık. 10 ilimizdeki okullardaki tüm öğrenciler için ikinci dönem devam şartı aranmayacak. Ailelerine ulaşılamaya çocuklarımızın tedavisi ve koruma altına alınması çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz. 

Milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Fatihalarla, tekbirlerle, salavatlarla, dualarla cenazelerimizi defnettikten sonra deprem bölgesinde hayatı yeniden kuracağız. 

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Son Güncelleme: 11.02.2023 17:58
Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem Bölgesi
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