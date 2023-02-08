Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı

Türkiye deprem faciasının yaralarını birlik içinde sarmaya çalışırken, AKP'li politikacılar acının en yoğun yaşadığı yerlerde ağzını bozdu

08 Şubat 2023 Çarşamba 19:03
Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı

Eski AKP'li vekil vatandaşın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı


Türk halkı yediden yetmişe deprem enkazının altından bir umutla canlı çıkarmak için kenetlendiği bir sırada, bir dönem milletvekilliği yapan AKP'li kadın politikacı vatandaşların gözü önünde ağzını bozdu 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından canının derdine düşerken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. İmamoğlu’na "İngiliz uşağı" diyen eski vekilin 'sinir krizi' kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edildi.


Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde inceleme yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdırdı.

"İNGİLİZ UŞAĞI" DİYEREK HAKARET ETTİ

Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu'na, “Ne geziyorsun Türkiye'yi İngiliz uşağı!" sözleriyle seslendi.

AKP'li eski vekilin bölgedeki CHP'li heyete de "İngiliz uşakları" diye seslenmesi dikkat çekti.

Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden halka seslendi
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden halka seslendi
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Akpli VekilKahramanmaraşDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 894 oldu
Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 894 oldu
Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler
Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler
Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544
Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim