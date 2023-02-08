Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı

Eski AKP'li vekil vatandaşın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı



Türk halkı yediden yetmişe deprem enkazının altından bir umutla canlı çıkarmak için kenetlendiği bir sırada, bir dönem milletvekilliği yapan AKP'li kadın politikacı vatandaşların gözü önünde ağzını bozdu 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından canının derdine düşerken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. İmamoğlu’na "İngiliz uşağı" diyen eski vekilin 'sinir krizi' kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edildi.



Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde inceleme yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdırdı.

"İNGİLİZ UŞAĞI" DİYEREK HAKARET ETTİ

Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu'na, “Ne geziyorsun Türkiye'yi İngiliz uşağı!" sözleriyle seslendi.

AKP'li eski vekilin bölgedeki CHP'li heyete de "İngiliz uşakları" diye seslenmesi dikkat çekti.