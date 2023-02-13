Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Deprem bölgesinde son durum | AFAD son verileri açıkladı

Türkiye yasta, facianın üstünden bir hafta geçti. 10 ili vuran deprem fırtınasının ardından enkaz altından çıkarma çalışmaları devam ederken vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 31 bin 643'e yükseldi

13 Şubat 2023 Pazartesi 12:38
Deprem bölgesinde son durum | AFAD son verileri açıkladı

Deprem bölgesinde son durum | AFAD son verileri açıkladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 depremde can kaybı sayısı artıyor. AFAD saatler sonra son durumu açıkladığı açıklamasında, can kaybı sayısının 31 bin 643'e yükseldiğini belirtti.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle yıkıldı. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. AFAD'ın saat 10.55 itibarıyla paylaştığı verilere göre, can kaybı sayısı 31 bin 643'e yükseldi.


AFAD, depremden etkilenen illerden 158 bin 165 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2724 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.

Depreme karşı çözüm | Çelik yapı sistemi Türkiye’nin gündemine oturmalı
Depreme karşı çözüm | Çelik yapı sistemi Türkiye’nin gündemine oturmalı
Ümit Özdağ ile AKP'li Babuşçu deprem bölgesinde birbirine girdi
Ümit Özdağ ile AKP'li Babuşçu deprem bölgesinde birbirine girdi
107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı
107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı
Deprem bölgesinde GSM operatörlerine tepki yağıyor
Deprem bölgesinde GSM operatörlerine tepki yağıyor
Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı
Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı
Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....
Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....
Deprem bölgesinde yalan habere ilk tutuklama Uğur Kardaş'a geldi
Deprem bölgesinde yalan habere ilk tutuklama Uğur Kardaş'a geldi
Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu
Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu
Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiFaciaSon DurumDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı
107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı
Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....
Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....
Oğuzhan Uğur hakkında savcılık soruşturması
Oğuzhan Uğur hakkında savcılık soruşturması
AFAD deprem bölgesinden son rakamları duyurdu | 29 bin 605 can kaybı!
AFAD deprem bölgesinden son rakamları duyurdu | 29 bin 605 can kaybı!
Deprem felaketinin boyutları hızla büyüyor
Deprem felaketinin boyutları hızla büyüyor
Deprem bölgesinde son durum | Kayıplarımız 22 bini aştı
Deprem bölgesinde son durum | Kayıplarımız 22 bini aştı
Yandaş gazeteciden depremzedelere ahlaksız saldırı
Yandaş gazeteciden depremzedelere ahlaksız saldırı
Deprem bölgesinde can kaybımız 21 bin 848'e yükseldi
Deprem bölgesinde can kaybımız 21 bin 848'e yükseldi
İstanbul'da deprem bölgesi için 15 bin gönüllü çalışıyor
İstanbul'da deprem bölgesi için 15 bin gönüllü çalışıyor
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 20 bin 665
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 20 bin 665

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim