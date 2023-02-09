Deprem bölgesinde son durum | Bir gecede 10 yasak birden

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya, enkaz altındaki vatandaşlarını kurtarmak, deprem felaketine maruz kalın milyonlarca insana yiyecek, içecek su göndermek için kenetlenirken sosyal medya kısıtlamaları ile karşılaştı. Adıyaman'dan kovulan Ulaştırma Bakanı ile Vali'nin şehri terk ettiği haberleri, bir cezaevinde çıkan isyan iddialarına ilişkin video görüntüleri, Suriyeli sığıntıların Hatay'ın bazı ilçelerindeki yağma ve Adıyaman şehir merkezinde ellerinde silahlarla yardım kamyonlarının yolunu kestiğine dair görüntüler ortalığı karıştırdı.

Adıyaman'da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen silahlı kişilerin, yardım kamyonlarını yağmalayıp ortalığa ateş açtığı iddia ediliyor. Büyük bir milli güvenlik sorunumuz var! pic.twitter.com/LMh1rwIhsl — Dedektif Joker (@dedektifjoker) February 8, 2023

Valiler, çok sayıda ilçede (Bodrum Belediye Başkanlığı yardım konvoyu) muhalif belediyelerin yardım TIR'larının üzerine AFAD ve Valilik pankartı asma girişimleri kamuoyunda sert tepkilere neden oldu. Halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu yardım konvoylarının sosyal medyada Suriye'ye gönderildiği iddialarına yanıt veremeyen AKP iktidarı çözümü sosyal medya kısıtlamasında buldu. Peki bu çözüm oldu mu?

Cenazesini aracın arkasına koyduktan sonra mikrofona konuşuyor. Bunlar gerçek ötesi görüntüler.pic.twitter.com/JovnHxP95A — Şakka Danak (@BardaVuran) February 8, 2023

Adıyaman'da ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu'na halk tepkisi...



Sosyal medya neden yavaşlatıldı anladınız mı? pic.twitter.com/wW6aV86FQ0 — Profesorfacia (@Profesorfacia) February 8, 2023

YASAKLARIN AMACI NEDİR?

Gazeteci Fatih Altaylı, depremzedeler için yapmak istedikleri yardım ve destek programının iktidarın sansür aygıtı haline gelen RTÜK tarafından engellendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Binlerce yurttaş hayatını kaybederken Türkiye enkazlardan gelecek iyi haberleri bekliyor.



"RTÜK 'YARDIM PROGRAMI YAPMAYIN' DEDİ"

Habertürk'te program yapan gazeteci yazar Fatih Altaylı, üç televizyon kanalından ortak yayımlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını aktardı. Altaylı, planın 'son dakikada', Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen 'Bunu yapmayın' talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Aslında biz bu akşam başka bir şey planlamıştık. Bu akşam yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, sporcular, ülkeden ve yurtdışından. Bilim adamları, iş insanları... Depremdeki bir kısım ihtiyaçları gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler alabilmekti. Bir kaç bin tane bile olsa sağlamak için.

Ancak son dakikada bize dediler ki, RTÜK'ten gelen bir talimatla, 'Bunu yapmayın' dendi. Ortak bir yayın olacakmış galiba, bilemiyoruz... Uymak zorunda olduğumuz kurallar var ne yazık ki, katılsak da katılmasak da..."



ULAŞTIRMA BAKANI'NA TEPKİ, VALİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Türkiye’yi sarsan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından halk, geç müdahaleye, yakınlarının enkaz altında kalmasına, soğuğa bağlı ölümlere karşı son derece tepkili.



Depremden en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman’da dün itibarıyla hastanelerdeki içler acısı durum, yaşamını yitirmiş yurttaşların yerlerde battaniyelere sarılmış cesetlerinin görüldüğü paylaşımlar görenlere büyük üzüntü yaşattı.

Adıyaman’da yurttaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilere tepki gösterdi.

Çok sayıda acılı yurttaş resmi araçların etrafını sardı ve bağırarak mağduriyetlerini dile getirdi.

Tepki anları Adıyamanlı bir yurttaş tarafından Tiktok üzerinden canlı yayımlandı, gazeteci Metin Cihan da bu Tiktok yayınını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan depremzedelere sırıtması nedeniyle büyük tepki çeken vali Mahmut Çuhadar polis koruması eşliğinde Adıyaman’dan ayrıldı. Yerine geçici olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel atandı.

ÖLDÜREN İNŞAATLARIN ALTINDAN AKP'Lİ BELEDİYE ÇIKTI

Merkez üssü Kahramanmaraş olup 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan illerin başında gelen Hatay enkaza döndü. Çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir olmasıyla gündeme gelmişti. Hatay’da yıkılan birçok sitenin ve çeşitli yapıların arkasında ismi olduğu öğrenilen Servet Altaş’ın yaptığı projelerin bazılarını kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığı ortaya çıktı.



Servet Altaş’ın AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın yanında, eski AKP’li Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile de yakın temaslar kurduğu ortaya çıktı. Kimyeci, 2017 yılında Servet Altaş’la Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir araya geldiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

‘’Antakya Belediyesi’nin yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında SER-AL iNŞAAT sahibi Servet Altaş ile fikir alışverinde bulunduk.’’

Merkez üssü Kahramanmaraş olup 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan illerin başında gelen Hatay enkaza döndü. Çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir olmasıyla gündeme gelmişti. Hatay’da yıkılan birçok sitenin ve çeşitli yapıların arkasında ismi olduğu öğrenilen Servet Altaş’ın yaptığı projelerin bazılarını kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığı ortaya çıktı.

Servet Altaş’ın AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın yanında, eski AKP’li Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile de yakın temaslar kurduğu ortaya çıktı. Kimyeci, 2017 yılında Servet Altaş’la Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir araya geldiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

‘’Antakya Belediyesi’nin yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında SER-AL iNŞAAT sahibi Servet Altaş ile fikir alışverinde bulunduk.’’

AKP’li eski başkan İsmail Kimyeci daha önce eşi Süreyya Nursel Kimyeci'nin, Hatay Devlet Hastanesi'nden işe gitmeden 10 yıl boyunca maaş aldığı haberi ile gündeme gelmiş, ancak Hatay Valiliği iddia ile ilgili soruşturmaya izin vermemişti.