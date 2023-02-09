Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 12 bin 391'e yükseldi

Depremin üstünden 3 gün geride kaldı. 4'ncü güne giren felaketin ardından 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin neden olduğu yıkım Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde can kaybımız gece yarısı açıklanan son rakamlarla acı eşiğini aştı. 12 bin 391 yurttaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. 62 bin 914 yurttaşımız yaralı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerindeki hastanalere sevk edildi. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken felaket bölgesinde sağ kalan vatandaşlarımız için Türk halkı adeta kenetlendi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yarattığı ağır yıkımla mücadele ediyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yarattığı yıkımda can kaybı sayısı artıyor.



AFAD'ın saat 03.20'de yaptığı son dakika açıklamasına göre, 12 bin 391 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 62 bin 914 kişi de yaralandı. Depremlerin ardından 1 bin 52 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

YURDUN TAMAMINDA YARDIM SEFERBERLİĞİ VAR

"Bölgede’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 22 bin 277 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 5 bin 709’dur. Ayrıca’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 110 bin 571’dir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 557 araç sevk edilmiştir."

Depremin neden olduğu ilk şokun ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım seferberliği başlatıldı. Yollarda meydana gelen yıkımla birlikte Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzey bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu bir türlü giderilemedi. Hava yolu ile Adana'ya kadar ulaşabilen gönüllü arama kurtarma ekiplerinin felaket bölgesine ulaşımı halen güçlükle sürdürülüyor.

Batı illerinden yola çıkarılan yardım TIR'ları üzerine vatandaşların astığı pankartlar AKP il - ilçe teşkilatı pankartının asılmaya çalışılması vicdanları sızlatırken sert tepkilere neden oluyor. Bazı belediyelerin vatandaşlardan ve kendi imkanlarıyla temin ettiği yardım konvoylarına da valilikler kendi pankartlarını asmaya çalışırken duruma sosyal medyadan sert tepkiler gösteriliyor.

Öte yandan bölgede yiyecek, su, temizlik ve hijyen eksikliği, seyyar tuvalet talepleri hala tam olarak karşılanmış değil.

Milano'dan yardım göndermek isteyenlerin ise başkonsolosluk yetkilileri tarafından Diyanet'in adres gösterildiği ortaya çıktıb Gazeteci Yazar Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya vatandaşların tepkisi büyük oldu.