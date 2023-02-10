Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 18 bini aştı





Türkiye, büyük felaketin ardından enkaz altında kalan yurttaşlarını çıkarmak için zamana karşı yarışırken can kayıplarımız artıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmaları 5. gününe girdi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 342'e yükseldi. Yaralı sayısı 74 bin 242 oldu.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinda ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342' yükseldi. AFAD'ın saat 09.25'te paylaştığı son dakika gelişmesine göre yaralı sayısı ise 74 bin 242 oldu.

75 bin 780 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği belirtildi. Resmi verilere göre, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.