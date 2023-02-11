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Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 20 bin 665

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 20 bin 665'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 80 bin 88 oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:37
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 20 bin 665

Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 20 bin 665

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin 6. günü... AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 20 bin 665'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 80 bin 88 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 2 depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı anbean artıyor.

AFAD'ın saat 08.36'da paylaştığı son bilgiye göre,  Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 yurttaşımız hayatını kaybetti; 80 bin 88 kişi de yaralandı.

92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

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Son Güncelleme: 11.02.2023 11:40
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