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Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi

Türkiye'yi vuran iki büyük depremin 12'nci günü geride kalırken can kayıplarımız artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

17 Şubat 2023 Cuma 23:24
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi

Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi



Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki depremde can kaybı sayısı 40 bine doğru yaklaştı. Depremin vurduğu illerde kırsal bölgelere yardım ulaştırma çalışmaları devam ederken çok sayıda köye yeni yeni ulaşıldığı kaydedildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Kahramanmaraş olan Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yıkıma neden olan depremlerde toplam 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."

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