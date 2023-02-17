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Deprem bölgesinde son durum; Can kaybımız 38 bini geçti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki depremde can kaybı sayısı artıyor. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

17 Şubat 2023 Cuma 10:17
Deprem bölgesinde son durum; Can kaybımız 38 bini geçti

Deprem bölgesinde son durum; Can kaybımız 38 bini geçti

Türkiye'yi sarsan, yürekleri yakan depremin üstünden 12 gün geçmesine rağmen enkaz kaldırma çalışmaları ile yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürüyor.

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yıkıma neden olan depremlerde toplam 38 bin 44 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. 


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) saat 23.00 itibarıyla yapılan açıklama şöyle:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 4.734 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488’dir.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9.908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264.389’dur.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.600 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 16 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 7.940 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir."

AFET BARINMA GRUBU

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 386.874 Çadır sevk edilmiş olup bunların 172.265’i kurulmuştur. Bölgeye 3.282.725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.

AFET BESLENME GRUBU

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 354 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2.179.630 beslenme hizmeti verilmiştir.

Afet bölgesinde 33.908.749 sıcak yemek, 7.499.136 çorba, 20.722.136 su, 37.072.121 ekmek, 14.477.997 ikramlık malzeme, 2.384.785 içecek dağıtımı yapılmıştır.

AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 2.502, deprem bölgesi dışında 2.722 personel ve 1.154 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 382.565, deprem bölgesi dışında 115.660 olmak u¨zere toplam 498.225 kişiye psikososyal destek verilmiştir.

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Son Güncelleme: 17.02.2023 10:25
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