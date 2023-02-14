Deprem bölgesinde son durum | Kayıplar yükseliyor





Türkiye yasta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem yıkımından etkilenenlerin sayısının 20 milyonu bulduğunu belirtti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde arama-kurtarma çalışmaları 9'uncu günde zamana karşı verilen mücadele ile devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı yerle bir eden ve toplamda 10 kentte ağır hasar yaratan 6 Şubat depremlerinde can kaybı 30 bini geçmiş durumda. Kayıplara ilişkin son açıklama dün yapıldı. 09.30 itibarıyla can kaybı 31 bin 643. Bölgeden gelen haberler maalesef sayının çok daha artacağına işaret ediyor. Acımızı derinleştiren kaygı dolu bekleyişte gözler AFAD ya da İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sabaha karşı 04.17 ve 13.24'te yaşanan iki büyük deprem 10 kentte ağır yıkım yarattı. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep depremin en fazla etkilediği kentler arasında başı çekiyor. Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Osmaniye'de çok sayıda kaybımız var.

AFAD'ın dün saat 10.55 itibarıyla paylaştığı verilere göre, can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.



ERDOĞAN | 20 MİLYON NÜFUS ETKİLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaştı.

Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.

Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir.

Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik.

Yaralarımızı en kısa sürede saracağız.

Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteynır ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz.

Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum."