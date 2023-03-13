Deprem bölgesinden acı haber | Can kaybı 48 bin 448'e yükseldi



Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinin ardından can kayıpları artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bsin 448'e yükseldiğini duyurdu



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.

