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Deprem bölgesinden acı haber | Can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı bilgi veren İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini bildirdi.

13 Mart 2023 Pazartesi 12:33
Deprem bölgesinden acı haber | Can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Deprem bölgesinden acı haber | Can kaybı 48 bin 448'e yükseldi


Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinin ardından can kayıpları artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bsin 448'e yükseldiğini duyurdu


Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.
 

Anahtar Kelimeler:
DepremCan Kaybı
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