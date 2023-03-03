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Deprem bölgesinden göç edenlerin sayısı 3.5 milyonu geçti

Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem felaketinde can verenlerin sayısı 45 bini, bölgeden göç eden yurttaşların sayısı ise 3.5 milyonu geçti

03 Mart 2023 Cuma 09:46
Deprem bölgesinden göç edenlerin sayısı 3.5 milyonu geçti

Deprem bölgesinden göç edenlerin sayısı 3.5 milyonu geçti


Deprem felaketlerinin ardından bir yandan yaralar sarılırken en az 3.5 milyonun seçmenin zorunlu olarak Türkiye’nin diğer illerine göç ettiği tespit edildi. Bu 10 ilden en kritik olanların ise Hatay ve Adıyaman olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini bir kez daha 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda AKP ve MHP, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seçimlerin nasıl yapılacağı, temsilde adaletin nasıl sağlanacağını belirlemek üzere ortak “seçim komisyonu” oluşturdu. Komisyon ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

EN KRİTİK İKİ KENT

Edinilen bilgiye göre, toplantı öncesi depremden etkilenen 10 ilde yapılan çalışmalarda, bu kentlerdeki kayıtlı seçmen sayısının 8 milyon 144 bin 33, seçmen sandık sayısının ise 27 bin 688 olduğu belirlendi. Seçmenlerin 3.5 milyonunun zorunlu olarak Türkiye’nin diğer illerine göç ettiği tespit edilirken bu 10 ilden en kritik olanların ise Hatay ve Adıyaman olduğu belirlendi.

Hatay’da deprem sonrası seçmenin sadece 3’te birinin kaldığı, Adıyaman’da ise seçmenin yaklaşık yarısının kenti terk ettiğine işaret edilirken, bu seçmenlerin “Türkiye’nin dört bir yanındaki il, ilçe ve köylere dağıldığı” belirtildi. 

Toplantıda ayrıca “Kimlik kartı olmayanlara hızlıca geçici kart çıkarılması, çadır kent ve konteynerlerin numaralandırılması, yurt ve otellerin 2. adres olarak kaydedilmesi ve göç edenlerin kayıt altına alınması” kararları alındı. 

Anahtar Kelimeler:
DepremSeçmen
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