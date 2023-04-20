Deprem bölgesini şimdi de fırtına ve tipi vurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Memiş Özdal mahallesindeki çadırkentin savaş alanına döndüğünü anlattı. Demir, ağır hasarlı apartmanın çatısından tipi, fırtına ve hortum sonrası uçan parçaların çadırkentin üstüne düştüğünü anlattı.

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Kahramanmaraş'ta çatıdan kopan parçalar çadırların üstüne düştü



CHP'li Ali Öztunç: 2 hemşehrimiz yaşamını yitirdi, 41 yaralı var — Halk TV (@halktvcomtr) April 20, 2023

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un verdiği bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Öztunç 150 çadırın da hasar gördüğünü belirtti. Öztunç yağmurdan kaçan depremzedelerin çadırlara girdiğini, bunun da facianın boyutunu arttırdığını söyledi.

Deprem bölgesinde görev yapan Halk TV muhabiri Ferit Demir çatının uçtuğu yerde gönüllü öğretmenlerin ders verdiği sınıfların bulunduğunu, yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu anlattı.

Pazarcık’ta felaketin boyutunu anlatan video…



Pazarcıkta yaşanan hortumda evin çatısı uçtu… pic.twitter.com/Cathqqh5NU — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) April 20, 2023

Fırtınanın ve hortumun etkisiyle araçların yerinden havalandığını söyledi.

Bölgeye çok sayıda ambulansın aktarıldığını anlatan Demir, çadırların da yerle bir olduğunu, AFAD'ın da arama kurtarma faaliyetlerine başladığını aktardı.

Medyaya yansımayan görüntüler



Kahramanmaraş PAZARCIK’ta hortum nedeniyle çadırlar uçtu, yaralılar var.

Depremzedelerin sığınacak güvenli bir ortama ihtiyacı var.



Elden ele RT ederek seslerini duyuralım dostlar pic.twitter.com/PIsmeuLu8Q — ATAKIZ (@ATAISIK_) April 20, 2023

Bir depremzede otururken çatıdan parçaların düştüğünü belirterek "Bir deprem gitti başka bir deprem geldi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çadırkentin savaş alanına döndüğü görüldü. Ferit Demir yaralananların Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Hortumun görüntüleri ortaya çıktı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 41 kişinin yaralanmasına sebep olan fırtınaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.