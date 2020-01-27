

Deprem çantasının içinde neler olmalı?

Türkiye'nin deprem gerçeğini son Elazığ depremi ile birlikte yeniden hatırladık. Ege Bölgesi'nde son iki yıldır devam eden sarsıntılar, Ankara ve Malatya'da sık sık hissettiğimiz depremler bu konudaki hazırlığı yeniden gündeme yakıcı bir şekilde getirdi.



Türkiye yeniden depremle yüzleşti. Depremin korkunç yüzü, insan hatası, ihmal ve eksik bilgilendirme çok sayıda cana mal olurken, hayat kurtaran önlemler konusunda yeterince hazırmıyız sorusunu da gündeme getirdi.

Şiddetli deprem en çok evde yakalananları etkiliyor. Çoğu deprem ülkesinde yaşayanlar bu konuda önceden hazırlıklı. En önemli hazırlık sağlam bina, eğitim ve deprem çantasıb Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

deprem çantası nasıl hazırlanır?', 'Deprem çantasında neler olmalı?' gibi soruların cevapları özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar için çok önemli. Depremden sonra sığınacak yer bulmanın dışında, kullanabileceğiniz temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bir çanta (deprem çantası) muhakkak hazırlanmalı. Susuz ve hiçbir şey yemeden bir gün geçirmeyi kimse istemez. Bu durumda mutlaka 'Deprem çantası nasıl hazırlanır?', 'Deprem çantasında neler olmalı?' gibi soruların cevaplarını bilmeniz gerek. İşte 'Deprem çantası nasıl hazırlanır?', 'Deprem çantasında neler olmalı?' sorularının cevapları…



Elazığ’da yaşanan deprem sonrası tüm vatandaşlarımızı korku sardı. Deprem bölgesi olan yerlerde yaşayanların mutlaka deprem çantası hazırlaması gerek. Özellikle araç sahibi olanların, araçlarında mutlaka deprem çantası bulunması gerektiği unutulmamalı. Yaşanan deprem sonrasında hayatta kalmanız için temel malzemelere ihtiyacınız olacak. Bu malzemelerin mutlaka deprem çantasında bulunması gerek. Peki 'Deprem çantası nasıl hazırlanır?', 'Deprem çantasında neler olmalı?' sorularının cevaplarını henüz bilmiyorsanız, aşağıdaki listeye mutlaka göz atın.



Su: Kişi başına günlük bir litrelik şişe

Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler

Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri

İlk yardım çantası

Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri

Ekstra pilli el feneri

Yangın söndürücü

Evcil hayvanınız için su ve yiyecek

Evcil hayvan taşıyıcısı

Depremin sizi nerede yakalayacağını bilmediğinizden, evinizde, arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası bulundurmalısınız.

Deprem çantası saklama yerleri



• Ev:

Deprem çantasını belirlemiş olduğunuz güvenli bir yerde saklayın ve evinizi hızlıca terk etmeniz gerektiğinde hazır bulundurun. Tüm aile üyelerinin deprem çantasının nerede tutulduğunu bildiğinden emin olun.

• İş:

En az 24 saat iş yerinde barınmaya hazır olun. İş yerinde hazırladığınız deprem çantasında yiyecek, su ve ilaç gibi diğer ihtiyaçların yanı sıra rahat bir yürüyüş ayakkabısı bulundurun.

• Araç:

Arabanızda da bir dizi acil durum malzemesi bulundurun.

Acil durum eşyaları

Reçeteli ilaçlar

Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar.

Gözlük ve kontakt lens solüsyonu

Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi

Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su

Nakit para

Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgeleri

Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye

İkliminize göre ayakkabı ve kıyafetler

Yangın söndürücü

Kadın gereçleri ve kişisel hijyen malzemeleri

Kâğıt bardaklar, tabaklar, kağıt havlular ve plastik mutfak eşyaları

Kâğıt ve kalem

Çocuklar için kitaplar, oyunlar, bulmacalar veya diğer etkinlik malzemeleri

Deprem çantası bakımı nasıl yapılmalı?



Deprem çantası uzun süre saklanabilir bir çanta değildir. Özellikle içindeki gıda malzemelerini mutlaka kontrol etmeli, durumuna göre değiştirmelisiniz. İçinde konserve olan çantanızı serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz. Konserve olmayan yiyecekleri sıkıca kapatılmış plastik veya metal kaplarda saklayın. Süresi dolmuş eşyaları gerektiği gibi değiştirin. Her yıl veya aydan aya ihtiyaçlarınızı yeniden düşünün ve ailenizin ihtiyaçları değiştikçe deprem çantanızı yenileyin.

