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Deprem'de can kayıpları artıyor | Vefat sayısı 3 bin 432 oldu

Ardı arkası kesilmeyen artçı depremler, kara kış yüzünden kapanan ana yollar deprem bölgesine ulaşımı zorlaştırırken can kaybı sayısı 3 bin 432 olarak açıklandı

07 Şubat 2023 Salı 13:36
Deprem'de can kayıpları artıyor | Vefat sayısı 3 bin 432 oldu

Deprem'de can kayıpları artıyor | Vefat sayısı 3 bin 432 oldu



Türkiye yasta, Kahramanmaraş Pazarcık depreminin ardından binlerce enkaza henüz ulaşılamadı. Can kayıpları ve yaralılar sürekli artıyor. AFAD 'Her yere ulaştık' açıklaması yaparken, depremin üzerinden 30 saat geçmesine rağmen ulaşılamayan sosyal medyadan yüzlerce köy, mahalle ve ilçenden 'Lütfen yardım edin' mesajları yolluyor. Kendi imkanlarıyla enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan vatandaşlar geciken her dakikaya sert tepki gösteriyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre illerde mobil iletişim aksamaya devam ediyor. Her yerden çekmesiyle ünlü cep telefonu operatörleri deprem bölgesi için henüz harekete geçmedi.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen peş peşe depremler Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirilirdi. Tüm Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi. AFAD son olarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 432'ye yükseldiğini açıkladı.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı. 


İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatıın kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

Son olarak AFAD, deprem felaketine ilişkin son durumu paylaştı.

Buna göre yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 432'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 21 bin 103 olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan yeni açıklama şu şekilde:

"06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 312 deprem meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 3.432 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 21.103 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 25.693, araç sayısı 360, iş makinesi sayısı 3.361‘dir (629’u vinç). Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 65 ülkeden yardım için gelen 2.769 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet Bölgelerine 30 vali ve 47 kaymakam görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köpru¨su¨ kurulmuş olup söz konusu hava araçları ile toplam 154 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi İskenderun İsdemir Limanına intikal etmiş ve yaralı vatandaşların gemiye kabul faaliyetine başlamıştır.

Afet bölgesine AFAD’dan 100.000.000 TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250.000.000 TL olmak u¨zere toplam 350.000.000 TL acil durum ödeneği gönderilmiştir."

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