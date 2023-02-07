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Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544

Türkiye'yi sarsan ve 13 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD son verileri açıkladı. Can kaybımız 4 bin 544'ü geçti

07 Şubat 2023 Salı 20:57
Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544

Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544


Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkileyen Kahramanmaraş Depremi'nin üstünden 48 saat geçti. Arama Kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD kurtarılan vatandaşlarımız, yaralı ve can kayıplarımız hakkında yeni bilgiler duyurdu.

Yurdun 10 şehrinde ağır yıkıma yol açan depremin ikinci günü. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, can kaybı sayısının 4 bin 544'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 26 bin 721 oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı. 

İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.  AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, son durumu açıkladı.

Tatar,  "Şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşımız 4 bin 544. Yaralı sayısı 26 bin 721 kişi. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor artçı sarsıntılar devam ediyor. 435 artçı sarsıntı meydana geldi" dedi.

Aynı açıklamasında Tatar, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu ve 60 bin 217 personel görev yaptığını söyledi.

ŞAHAN GÖKBAKAR İSYAN ETTİ

Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı: 'İnanılmaz görüntüler var Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum!'

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem; büyük yıkıma yol açtı. Depremin etkisini en çok hisseden illerden biri de Hatay oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından "Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü" dedi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından isyan ederek,  "Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü" dedi.

Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

 "Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım. 99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. İnanılmaz görüntüler var Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü." 

Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.

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