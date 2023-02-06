Son Dakika Deprem | Deprem'de durum ağırlaşıyor 284 can kaybı var

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından ilk can kaybı bilgilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'e gelen ülke genelinde 1.710 binanın yıkıldığını duyurdu

Kahramanmaraş Pazarcık Merkez üssü olan deprem sonrası can kayıpları hızla artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 10.00'da yaptığı ilk açıklamada AFAD merkezinde toplanan bilgileri açıkladı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da 284 vatandaşımızın can verdiğini açıklayan Oktay, 2 bin 324 vatandaşımızın yaralandığını ve 1.710 binanın da yıkıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın duyurduğu bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 70, Hatay'da 4, Osmaniye'de 20, Adıyaman'da 13, Diyarbakır'da 14, Şanlıurafa'da 14, Gaziantep'de 80, Kilis'te 20, Malatya'da 47, Adana'da ise 10 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini toplam yıkılan bina sayısının 1,710 olarak kendilerine iletildiğini söyledi.

AFAD | BÜYÜK BİR KIRILMA OLDU

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem fırtınası hakkında açıklamada bulundu. Tatar, "Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz" dedi



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yeni açıklamalar geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma söz konusu" dedi.

Tatar'ın açıklamaları şöyle; "Oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyadan hissedildi. 7.4 büyüklüğünde olan depremde çok yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Artçıların en büyüğü 6.6 büyüklüğünde. Ayrıca Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda hasarlı bina var. Artçı sarsıntıları dikkate alırsak bu binalardan uzak durulmalı. Tüm arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Baktığımızda çok geniş bir alana yayılıyor. Şu anki tabloda sanki Elazığ depreminden daha güneybatıya doğru yaşandığını görüyoruz."

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.02.06 09:43:14 37.7527 37.2492 9.0 -.- 4.2 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 09:38:10 36.7803 36.4740 12.5 -.- 3.8 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel 2023.02.06 09:36:48 37.3072 36.8680 10.4 -.- 3.3 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 09:33:19 37.2555 37.0557 14.7 -.- 3.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 09:26:28 37.2590 36.9835 5.2 -.- 4.7 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 09:26:13 36.2500 36.1575 21.9 -.- 4.2 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel 2023.02.06 09:23:33 37.2938 37.0967 2.7 -.- 3.2 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 09:16:19 37.0492 36.9962 5.0 -.- 3.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 09:14:38 37.3925 36.9622 2.8 -.- 4.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 09:13:00 36.6845 37.2695 24.7 -.- 3.5 -.- YAVUZLU-(KILIS) İlksel 2023.02.06 09:09:05 37.2533 36.8862 21.2 -.- 3.7 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 09:04:07 36.8768 36.7708 6.0 -.- 3.3 -.- DEMIRCILER-(KILIS) İlksel 2023.02.06 09:00:05 37.3973 37.0933 5.4 -.- 3.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 08:55:48 38.0040 38.1682 27.7 -.- 4.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 08:40:01 37.1853 36.9282 5.3 -.- 3.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 08:36:33 36.2970 36.2035 15.4 -.- 4.9 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel 2023.02.06 08:22:44 37.8463 37.9437 5.4 -.- 4.2 4.2 KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 08:21:45 37.4427 37.1208 13.2 -.- 3.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 08:16:55 37.8838 37.7122 8.3 -.- 4.2 4.2 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 08:12:51 37.4768 37.1892 23.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 08:12:36 39.1352 42.0467 7.7 -.- 2.4 -.- KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) İlksel 2023.02.06 08:08:36 37.3442 36.8698 5.4 -.- 4.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 08:04:30 37.3297 37.0503 15.9 -.- 3.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 08:01:49 37.9323 37.7783 15.5 -.- 4.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.06 08:01:49) 2023.02.06 07:56:06 37.4448 37.0202 28.7 -.- 4.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:54:40 37.4903 37.2113 7.7 -.- 3.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:50:17 36.5197 36.3485 10.0 -.- 3.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2023.02.06 07:47:57 36.6895 36.3915 8.5 -.- 4.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel 2023.02.06 07:44:54 37.4053 36.6863 9.0 -.- 3.8 -.- OZTURK-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:42:57 37.3078 36.8900 8.1 -.- 3.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 07:42:11 37.4995 37.4020 6.0 -.- 2.9 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:39:45 37.8840 37.6453 8.5 -.- 4.5 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 07:37:13 36.2420 36.2438 11.5 -.- 3.3 -.- ALAATTIN-(HATAY) İlksel 2023.02.06 07:31:24 36.4342 36.2412 5.5 -.- 4.3 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel 2023.02.06 07:31:01 37.2230 36.8178 21.5 -.- 4.2 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 07:28:00 36.6002 36.5875 14.6 -.- 3.6 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel 2023.02.06 07:24:45 37.5290 37.2365 5.4 -.- 4.1 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:24:32 40.1988 27.7030 13.1 -.- 4.1 -.- ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2023.02.06 07:18:45 38.2092 38.5150 6.5 -.- 5.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel 2023.02.06 07:16:49 37.4957 37.1835 5.7 -.- 4.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:14:16 38.1760 38.5385 9.5 -.- 4.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel 2023.02.06 07:13:36 37.4718 37.1638 10.8 -.- 3.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:13:08 36.4910 36.2135 6.3 -.- 3.5 -.- BELEN (HATAY) İlksel 2023.02.06 07:10:42 37.6285 37.3398 7.9 -.- 3.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:07:49 37.1325 36.6988 12.3 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 07:04:25 38.0348 37.3172 21.8 -.- 4.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 07:03:21 37.4808 37.5947 5.0 -.- 4.1 -.- KOKLUCE-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 07:01:15 37.2362 36.8435 17.1 -.- 4.0 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 06:58:18 36.4770 36.3637 16.5 -.- 4.3 -.- RESATLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2023.02.06 06:55:38 37.7300 37.5587 8.4 -.- 4.1 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 06:54:00 37.6995 37.0892 16.2 -.- 4.1 -.- BAHCELI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 06:52:44 37.6772 36.5540 5.5 -.- 3.8 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 06:49:27 37.3440 36.9440 5.6 -.- 3.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 06:48:43 37.3647 36.9802 6.0 -.- 3.8 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 06:45:47 38.3225 38.6932 7.7 -.- 4.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel 2023.02.06 06:41:27 37.3830 37.1363 7.3 -.- 4.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 06:32:52 37.3413 36.8440 8.9 -.- 3.9 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 06:30:29 40.7313 29.0987 2.2 -.- 2.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel 2023.02.06 06:28:44 38.2160 38.5395 5.0 -.- 4.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel 2023.02.06 06:25:10 37.0937 36.5767 3.5 -.- 4.0 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel 2023.02.06 06:22:01 37.1255 36.3817 7.2 -.- 3.6 -.- CAGSAK-(OSMANIYE) İlksel 2023.02.06 06:18:45 39.3437 41.0718 4.4 -.- 2.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2023.02.06 06:16:14 38.1663 38.4345 15.8 -.- 4.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 06:12:12 37.4090 37.3243 14.2 -.- 4.0 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:55:08 37.3437 37.0497 4.5 -.- 4.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:50:41 37.2118 36.9197 5.2 -.- 3.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 05:48:23 36.1077 36.1792 18.6 -.- 4.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel 2023.02.06 05:43:46 36.6810 36.4327 7.9 -.- 4.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel 2023.02.06 05:38:02 37.6458 37.3163 7.1 -.- 3.7 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:36:55 37.4593 36.9020 10.9 -.- 3.2 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:34:19 37.6032 37.2467 17.4 -.- 4.4 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:31:17 36.7273 36.9037 12.2 -.- 4.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel 2023.02.06 05:28:46 37.4860 36.9223 4.9 -.- 3.7 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:26:32 38.0800 38.2388 5.5 -.- 4.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 05:23:13 37.1628 36.9292 5.0 -.- 5.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 05:21:19 37.5202 37.0940 1.8 -.- 4.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 05:17:37 36.8367 36.7980 9.8 -.- 4.9 -.- GULBABA-(KILIS) İlksel 2023.02.06 05:06:23 37.8892 37.9855 6.6 -.- 4.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.02.06 05:03:35 37.8602 37.8113 5.0 -.- 5.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.06 05:01:44 37.2988 37.0045 12.6 -.- 4.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 04:59:57 38.5983 39.4222 8.4 -.- 4.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel 2023.02.06 04:58:22 36.8588 36.7102 8.5 -.- 5.2 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 04:51:44 37.5143 37.1980 5.0 -.- 5.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.06 04:47:42 38.5642 40.5523 2.5 -.- 4.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel 2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 04:26:48 37.2008 36.9572 5.0 -.- 5.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 04:23:15 37.0780 36.7307 8.8 -.- 4.7 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel 2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.7 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE02 (2023.02.06 04:17:31)