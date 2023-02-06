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Deprem'de durum ağırlaşıyor 284 can kaybı var

06 Şubat 2023 Pazartesi 10:11
Deprem'de durum ağırlaşıyor 284 can kaybı var

Son Dakika Deprem | Deprem'de durum ağırlaşıyor 284 can kaybı var

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından ilk can kaybı bilgilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'e gelen ülke genelinde 1.710 binanın yıkıldığını duyurdu

Kahramanmaraş Pazarcık Merkez üssü olan deprem sonrası can kayıpları hızla artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 10.00'da yaptığı ilk açıklamada AFAD merkezinde toplanan bilgileri açıkladı.
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da 284 vatandaşımızın can verdiğini açıklayan Oktay, 2 bin 324 vatandaşımızın yaralandığını ve 1.710 binanın da yıkıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın duyurduğu bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 70, Hatay'da 4, Osmaniye'de 20, Adıyaman'da 13, Diyarbakır'da 14, Şanlıurafa'da 14, Gaziantep'de 80, Kilis'te 20, Malatya'da 47, Adana'da ise 10 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini toplam yıkılan bina sayısının 1,710 olarak kendilerine iletildiğini söyledi.

AFAD | BÜYÜK BİR KIRILMA OLDU

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem fırtınası hakkında açıklamada bulundu. Tatar, "Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz" dedi


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yeni açıklamalar geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma söz konusu" dedi.

Tatar'ın açıklamaları şöyle; "Oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyadan hissedildi. 7.4 büyüklüğünde olan depremde çok yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Artçıların en büyüğü 6.6 büyüklüğünde. Ayrıca Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda hasarlı bina var. Artçı sarsıntıları dikkate alırsak bu binalardan uzak durulmalı. Tüm arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Baktığımızda çok geniş bir alana yayılıyor. Şu anki tabloda sanki Elazığ depreminden daha güneybatıya doğru yaşandığını görüyoruz."

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.06 09:43:14  37.7527   37.2492        9.0      -.-  4.2  -.-   CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.06 09:38:10  36.7803   36.4740       12.5      -.-  3.8  -.-   SOGUT-HASSA (HATAY)                               İlksel
2023.02.06 09:36:48  37.3072   36.8680       10.4      -.-  3.3  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 09:33:19  37.2555   37.0557       14.7      -.-  3.3  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.06 09:26:28  37.2590   36.9835        5.2      -.-  4.7  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.06 09:26:13  36.2500   36.1575       21.9      -.-  4.2  -.-   KUZEYTEPE-(HATAY)                                 İlksel
2023.02.06 09:23:33  37.2938   37.0967        2.7      -.-  3.2  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.06 09:16:19  37.0492   36.9962        5.0      -.-  3.4  -.-   ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 09:14:38  37.3925   36.9622        2.8      -.-  4.1  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.06 09:13:00  36.6845   37.2695       24.7      -.-  3.5  -.-   YAVUZLU-(KILIS)                                   İlksel
2023.02.06 09:09:05  37.2533   36.8862       21.2      -.-  3.7  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 09:04:07  36.8768   36.7708        6.0      -.-  3.3  -.-   DEMIRCILER-(KILIS)                                İlksel
2023.02.06 09:00:05  37.3973   37.0933        5.4      -.-  3.6  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.06 08:55:48  38.0040   38.1682       27.7      -.-  4.4  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.06 08:40:01  37.1853   36.9282        5.3      -.-  3.2  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 08:36:33  36.2970   36.2035       15.4      -.-  4.9  -.-   BUYUKDALYAN-(HATAY)                               İlksel
2023.02.06 08:22:44  37.8463   37.9437        5.4      -.-  4.2  4.2   KASLICA-TUT (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.06 08:21:45  37.4427   37.1208       13.2      -.-  3.6  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.06 08:16:55  37.8838   37.7122        8.3      -.-  4.2  4.2   KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.06 08:12:51  37.4768   37.1892       23.0      -.-  3.8  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 08:12:36  39.1352   42.0467        7.7      -.-  2.4  -.-   KOPRUYOLU-BULANIK (MUS)                           İlksel
2023.02.06 08:08:36  37.3442   36.8698        5.4      -.-  4.3  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.06 08:04:30  37.3297   37.0503       15.9      -.-  3.6  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 08:01:49  37.9323   37.7783       15.5      -.-  4.5  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 REVIZE01   (2023.02.06 08:01:49)
2023.02.06 07:56:06  37.4448   37.0202       28.7      -.-  4.4  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.06 07:54:40  37.4903   37.2113        7.7      -.-  3.6  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 07:50:17  36.5197   36.3485       10.0      -.-  3.6  -.-   ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel
2023.02.06 07:47:57  36.6895   36.3915        8.5      -.-  4.6  -.-   GUVENC-HASSA (HATAY)                              İlksel
2023.02.06 07:44:54  37.4053   36.6863        9.0      -.-  3.8  -.-   OZTURK-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.06 07:42:57  37.3078   36.8900        8.1      -.-  3.6  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 07:42:11  37.4995   37.4020        6.0      -.-  2.9  -.-   GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 07:39:45  37.8840   37.6453        8.5      -.-  4.5  -.-   MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.06 07:37:13  36.2420   36.2438       11.5      -.-  3.3  -.-   ALAATTIN-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.06 07:31:24  36.4342   36.2412        5.5      -.-  4.3  -.-   SENBUK-BELEN (HATAY)                              İlksel
2023.02.06 07:31:01  37.2230   36.8178       21.5      -.-  4.2  -.-   MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 07:28:00  36.6002   36.5875       14.6      -.-  3.6  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2023.02.06 07:24:45  37.5290   37.2365        5.4      -.-  4.1  -.-   CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.06 07:24:32  40.1988   27.7030       13.1      -.-  4.1  -.-   ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR)                     İlksel
2023.02.06 07:18:45  38.2092   38.5150        6.5      -.-  5.1  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2023.02.06 07:16:49  37.4957   37.1835        5.7      -.-  4.6  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 07:14:16  38.1760   38.5385        9.5      -.-  4.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2023.02.06 07:13:36  37.4718   37.1638       10.8      -.-  3.7  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.06 07:13:08  36.4910   36.2135        6.3      -.-  3.5  -.-   BELEN (HATAY)                                     İlksel
2023.02.06 07:10:42  37.6285   37.3398        7.9      -.-  3.8  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 07:07:49  37.1325   36.6988       12.3      -.-  2.5  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.06 07:04:25  38.0348   37.3172       21.8      -.-  4.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.06 07:03:21  37.4808   37.5947        5.0      -.-  4.1  -.-   KOKLUCE-ARABAN (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.02.06 07:01:15  37.2362   36.8435       17.1      -.-  4.0  -.-   KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 06:58:18  36.4770   36.3637       16.5      -.-  4.3  -.-   RESATLI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.02.06 06:55:38  37.7300   37.5587        8.4      -.-  4.1  -.-   BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.02.06 06:54:00  37.6995   37.0892       16.2      -.-  4.1  -.-   BAHCELI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.06 06:52:44  37.6772   36.5540        5.5      -.-  3.8  -.-   CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.06 06:49:27  37.3440   36.9440        5.6      -.-  3.7  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.06 06:48:43  37.3647   36.9802        6.0      -.-  3.8  -.-   OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.06 06:45:47  38.3225   38.6932        7.7      -.-  4.9  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2023.02.06 06:41:27  37.3830   37.1363        7.3      -.-  4.1  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.06 06:32:52  37.3413   36.8440        8.9      -.-  3.9  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.06 06:30:29  40.7313   29.0987        2.2      -.-  2.3  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2023.02.06 06:28:44  38.2160   38.5395        5.0      -.-  4.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2023.02.06 06:25:10  37.0937   36.5767        3.5      -.-  4.0  -.-   SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)                    İlksel
2023.02.06 06:22:01  37.1255   36.3817        7.2      -.-  3.6  -.-   CAGSAK-(OSMANIYE)                                 İlksel
2023.02.06 06:18:45  39.3437   41.0718        4.4      -.-  2.8  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2023.02.06 06:16:14  38.1663   38.4345       15.8      -.-  4.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.06 06:12:12  37.4090   37.3243       14.2      -.-  4.0  -.-   UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 05:55:08  37.3437   37.0497        4.5      -.-  4.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 05:50:41  37.2118   36.9197        5.2      -.-  3.6  -.-   NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.06 05:48:23  36.1077   36.1792       18.6      -.-  4.2  -.-   SOFULAR-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.06 05:43:46  36.6810   36.4327        7.9      -.-  4.2  -.-   DEMREK-HASSA (HATAY)                              İlksel
2023.02.06 05:38:02  37.6458   37.3163        7.1      -.-  3.7  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.06 05:36:55  37.4593   36.9020       10.9      -.-  3.2  -.-   CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)          İlksel
2023.02.06 05:34:19  37.6032   37.2467       17.4      -.-  4.4  -.-   KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.06 05:31:17  36.7273   36.9037       12.2      -.-  4.8  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2023.02.06 05:28:46  37.4860   36.9223        4.9      -.-  3.7  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.06 05:26:32  38.0800   38.2388        5.5      -.-  4.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.06 05:23:13  37.1628   36.9292        5.0      -.-  5.4  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 05:21:19  37.5202   37.0940        1.8      -.-  4.6  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.06 05:17:37  36.8367   36.7980        9.8      -.-  4.9  -.-   GULBABA-(KILIS)                                   İlksel
2023.02.06 05:06:23  37.8892   37.9855        6.6      -.-  4.8  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.06 05:03:35  37.8602   37.8113        5.0      -.-  5.5  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.06 05:01:44  37.2988   37.0045       12.6      -.-  4.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.06 04:59:57  38.5983   39.4222        8.4      -.-  4.0  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 İlksel
2023.02.06 04:58:22  36.8588   36.7102        8.5      -.-  5.2  -.-   KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 04:51:44  37.5143   37.1980        5.0      -.-  5.1  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 04:47:42  38.5642   40.5523        2.5      -.-  4.3  -.-   ORTULU-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel
2023.02.06 04:36:26  36.8932   36.7413        5.0      -.-  5.6  -.-   YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 04:28:17  37.1292   36.8150        5.7      -.-  6.6  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 04:26:48  37.2008   36.9572        5.0      -.-  5.5  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.06 04:23:15  37.0780   36.7307        8.8      -.-  4.7  -.-   ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               İlksel
2023.02.06 04:17:31  37.1123   37.1195        5.0      -.-  7.4  7.7   SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   REVIZE02   (2023.02.06 04:17:31)
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Son Güncelleme: 06.02.2023 10:23
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