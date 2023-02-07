Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
ağır kar duşu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Deprem'de kalp krizi geçiren Pelin öğretmen can verdi

Türkiye'yi sarsan 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin Özden öğretmen yaşamını yitirdi

07 Şubat 2023 Salı 08:50
Deprem'de kalp krizi geçiren Pelin öğretmen can verdi

Deprem'de kalp krizi geçiren Pelin öğretmen can verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem esnasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren 33 yaşındaki öğretmen Pelin Özden hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi.

Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anahtar Kelimeler:
Pelin öğretmenDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu tüm belediyeleri deprem bölgesine seferber etti
Kılıçdaroğlu tüm belediyeleri deprem bölgesine seferber etti
Depremde yıkıldık, enkaz altında donduk | can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
Depremde yıkıldık, enkaz altında donduk | can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
Türkiye'yi sarsan deprem | Hatay'dan yardım çığlığı
Türkiye'yi sarsan deprem | Hatay'dan yardım çığlığı
İBB afet yardım kampanyası başlattı
İBB afet yardım kampanyası başlattı
Türkiye 2 büyük depremle yıkıldı, can kaybı 2.316'ya yükseldi
Türkiye 2 büyük depremle yıkıldı, can kaybı 2.316'ya yükseldi
2 büyük depremde can kaybımız 1541'e yükseldi
2 büyük depremde can kaybımız 1541'e yükseldi
Sarıyer'de, deprem bölgesi için kampanya başlatıldı
Sarıyer'de, deprem bölgesi için kampanya başlatıldı
Deprem acımız büyüyor | Can kaybı sayısı 1121'e yükseldi
Deprem acımız büyüyor | Can kaybı sayısı 1121'e yükseldi
Yeni bir depremle sarsıldıdık | 7,6 ile hasarlı binalar yıkıldı
Yeni bir depremle sarsıldıdık | 7,6 ile hasarlı binalar yıkıldı
Depremde can kaybımız 912 oldu | Deprem şideti 7,7 olarak düzeltildi
Depremde can kaybımız 912 oldu | Deprem şideti 7,7 olarak düzeltildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim