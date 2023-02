Deprem felaketinin boyutları hızla büyüyor



Acımız yasa dönüştü. Geçen her dakika yeni can kayıplarıyla ilgili bilgiler geliyor. 136 saat sonra peş peşe enkaz altından sağ olarak çıkarılan yurttaşları buruk sevinci artan can kayıplarının acısını hafifletmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini belirtti. Oktay, depremde yaralanan kişi sayısına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, “Gün içerisinde sevindirici haberler aldık. Ümit ediyorum ki bu haberler daha da çoğalır. Biz Tim gücümüzle arama kurtarma çalışmalarına tüm ümitlerimizi canlı tutarak devam edeceğiz. 32 bin 71 isimsiz kahraman çalışmalara devam ediyorlar. Hepsinin ekipmanları yanında. Arama kurtarmada çok önemli olan eğitimli köpekleri yanında. Teknoloji burada çok önemli ve teknolojiyi sonuna kadar değerlendiriyoruz. Bununla birlikte üzücü haberlerde devam ediyor. Bir afet yaşadık ve bu yüzyılın afeti. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz artmaya devam ediyor. 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin kimlik belirleme işlemleri ve defin işlemleri tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinde destek ve çalışmaların devam ettiğini belirten Oktay, “Psikososyal desteklerimiz bölgede devam ediyor. Hava ve deniz araçlarını kullanmaya devam ediyoruz. 26 gemi 70 uçak ve 114 helikopter, 45 İHA ve 9 drone ile birlikte tüm çalışmalarımız devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirmek ve bu aşamayı bitirdikten sonra enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürmek. Enkaz kaldırma çalışmalarının da bir adli süreci var. Enkaz kaldırılmadan önce gerekli incelemelerin yapılması sonraki adli süreç için önemli. Çalışmalardan sonra hemen enkazı kaldıracağız ve hemen kalıcı konutları yapacağız” şeklinde konuştu.

YIKILAN BİNALARA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Çalışmalar hakkında bilgi veren Oktay, “Adalet Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalardan dolayı deprem suçları soruşturma büroları kurulmuştur. Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1’i tutuklanmış 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek” ifadelerine yer verdi.

DEPREMZEDELERİN TAHLİYESİ

Halk sağlığı ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, “Arama kurtarma çalışmaları sürerken salgın hastalıkların önüne geçmek için gerekli önemleri alıyoruz. Barınma ile alakalı çalışmalarımız devam etmekte. Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Kendi imkanları ile çıkanlar var, havayollarının ücretsiz taşımaları ile çıkanlar var. Tahliye merkezlerimizde barınma ihtiyacını da ifade edenlere barınma imkanları da sunuyoruz. Şu an için 111 bin 500 kişi tahliye merkezlerimizden gidenler. Havayolu şirketlerinin yaptığı uçuşlarla da 100 binin üzerinde tahliye var. Barınma konusunda yurtlarımızı da imkanlara eklemiş durumdayız” diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve en kısa zamanda kalıcı barınmaya geçmek istediklerini vurgulayan Oktay, “Geçici barınma önemli ama bizim arzumuz çok hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmek. Bunun için hasar tespit çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 6 bin personelimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Risk teşkil eden yıkılması gereken binaların yıkılması yeni risklerin oluşmasının önüne geçilmesi açısından önemli. Hasarsız binalarda ise yetkili arkadaşların oturulabilir raporu ile geçici barınmanın yerini alması önemli” ifadelerine yer verdi.

Afet bölgesinde ulaşım, enerji, haberleşme ve akaryakıt konuları hakkında bilgiler veren Oktay, “Ulaşım ve enerji alanında bir sıkıntımız yok. Haberleşme alanında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Isınma ile ilgili yoğun bir odun ve kömür yardımı yapmaya başladık. Akaryakıt konusu önemli bir konu. Elimizdeki verilere göre günlük tüm afet bölgesindeki akaryakıt tüketiminin 6.6 milyon litre olduğunu görüyoruz. Afet sonrasında biraz artmış durumda ama biz her ihtimale karşı stoklarımızı yüksek tuttuk. Şu an itibari ile afet bölgesinde 46 milyon litrelik bir stokumuz var” ifadelerini kullandı.