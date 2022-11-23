Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın kaynağı araştırılıyor
Edirne'den Ankara'ya kadar geniş bir alanda hissedilen Düzce Gölyaka ilçesinde deprem sırasında ortaya çıkan ışığın kaynağı araştırılıyor. Saba karşı saat 04.08'de meydana gelen ve Zonguldak’ın Alaplı’da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem sırasında ortaya çıkan görüntü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alaplı ilçesinde bir vatandaşa ait evin kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin depremden saniyeler öncesinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.
Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.
Alaplı ilçesinde deprem sırasında ortaya çıkan ışık huzmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.