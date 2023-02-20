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Deprem sonrası enkaza ilk müdahale böyle yapıldı

Hatay'ı vuran iki yeni depremin neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına AHBAP ekipleri de katıldı

20 Şubat 2023 Pazartesi 23:45
Deprem sonrası enkaza ilk müdahale böyle yapıldı

Deprem sonrası enkaza ilk müdahale böyle yapıldı

Hatay ve çevresini sarsan iki yeni deprem çok geniş bir alanda hissedildi. Haluk Levent Hatay'dan arama kurtarma görüntülerini paylaştı: 'Sesler gelmeye devam ediyor'

AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, Hatay’da yıkılan bir apartmanda başlayan arama kurtama çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yıkılan bir apartmanda AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.


Levent, görüntüleri “Şehit Murat Apaydın caddesinde yıkılan bina. AFAD ekipleri müdahale ediliyor” notuyla yayımladı.

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