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Deprem toplanma alanı konut projesine çevrildi

İstanbul Ataköy sakinleri, yıllardır deprem toplanma alanı olarak kullanılan yerin 'konut projesi'ne çevrilmesine tepki gösterirken, şirket kendini  'Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı' diyerek savundu

14 Haziran 2022 Salı 14:00
Deprem toplanma alanı konut projesine çevrildi


Deprem toplanma alanı konut projesine çevrildi



İstanbul'da yeni rant alanları yaratan müteahhitlere hükümetten destek geliyor. Doğal yeşil alanlar ile deprem toplanma yerlerini AVM ve konut inşaat şirketlerine veren AKP'li yöneticiler Ataköy'de vatandaşların tepkisini yersiz buldu. Deprem toplanma alanı statüsündeki arsaya yeniden konut imarı verilmesine tepki gösteren basın açıklaması yaparak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki göstermiş; arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Son olarak, parselin sahibi olan şirketten açıklama geldi.

İstanbul Ataköy'de yaşayan yurttaşların epkisine neden olan konut projesiyle ilgili, parselin sahibi olan şirketten açıklama yapıldı. Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi adına yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyeti kullanılmak isteniyor. Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı" denildi.

Ataköy sakinleri, önceki gün basın açıklaması yaparak 564 ada 14 numaralı parselin, deprem toplanma alanı statüsünün korunmasını, yeniden konut imarı verilmesine karşı olduklarını bildirmişti. Ataköy'ün 1960 yıllarının şehircilik anlayışına göre yapıldığı, kültürel miras olarak korunması gerektiği ifade edilerek, arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiği belirtilmişti.

"YAPILAŞMA HAKLARIMIZ KISITLANDI AMA İTİRAZ ETMEDİK"

Parselin sahibi olan Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu parselin TOKİ tarafından 2004 yılında 'Turistik Tesis Alanı' olarak ihaleye çıkarıldığı ve en yüksek bedel ödenerek şirket tarafından satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, parsele ait Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan nazım ve uygulama imar planlarının, 14 Ekim 2014 tarihinde, Danıştay tarafından ada bazında iptal edildiği belirtildi.

Parselin 12 Haziran 1964 tarihinden itibaren imar parseli olduğu belirtilen açıklamada, "İddia edildiği gibi hiçbir dönemde yeşil alan veya deprem toplanma alanı olmamıştır. Mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınarak yapılan güncel planla, önceki planda serbest olan irtifa 5 kat ile sınırlandırılmış ve ada bazında diğer parsellerde emsal ortalaması 3 olmasına karşın şirketimize ait parsele 1.7 emsal verilmiştir. Yapılaşma haklarımız diğer parsellere oranla ciddi anlamda kısıtlanmış olmasına rağmen, bu problemin sona ermesi adına plan hakkında itiraz yoluna başvurulmamıştır" denildi.

"DIŞARDAN TOPLANMA ALANI LEVHASI GETİRİLDİ"

Şirket açıklamasında, ihalede parselin 'turistik tesis alanı' olarak satın alınmasına rağmen, Ataköy sakinlerinin beklentisine uygun olarak, güncel plandaki konut fonksiyonuna karşı itiraz yoluna gidilmediğini de vurgulanarak şöyle denildi;

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