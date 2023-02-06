Deprem Türkiye'yi vurdu | 7.4 depremde 76 kişi can verdi

Deprem Türkiye'yi vurdu | 7.4 depremde 76 kişin can verdi



Son dakika deprem, Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi. Yüzeye çok yakın ve şiddetli deprem çok geniş bir bölgeyi etkiledi. Kahramanmaraş depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de pek çok bina yıkıldı. Yetkililer çok sayıda can kaybı olduğunu bildiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini açıkladı. 4. seviye alarm uluslararası yardım çağrısını da içeriyor. Deprem Suriye'de yüzlerce binanın yıkıldığını ölü sayısının 100'den fazla olduğu bildirildi.



Türkiye sabaha karşı Kahramanmaraş'tan gelen dehşet verici haberle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'taki deprem başta Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere çok geniş bir bölgede yıkıcı etki gösterdi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Sarsıntıyla birlikte yataklarından kalkan vatandaşlar sokaklara kaçıştı.

İşte anbean son dakika haberleri...



07.24: MSB’DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye'de bulunan birliklerin depremden etkilendiği, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye hareket ettiği belirtilerek, yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

07.19: AFAD'TAN GÜNCELLEME

AFAD son olarak "Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 32 artçı deprem meydana gelmiştir" bilgisini paylaştı.

07.13: AFAD'TAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan bir açıklama daha geldi.

Tatar şöyle konuştu:

* Sağlıklı bilgi vermek çok önemli. O nedenle vatandaşlarımıza resmi açıklamalar dışında itibar etmemelerini rica ediyoruz. Deprem bildiğiniz gibi 7.4 büyüklüğünde. 7 kilometre derinliğinde. Oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Özellikle Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Niğde... Hasarlı, yıkılan binalar olduğu bilgisi var. Bu depremden sonra çok yıkıcı boyutta artçılar meydana geldi. Büyüklükleri 6'nın üzerine çıkmış durumda. En büyüğü 6.6. Oldukça yıkıcı bir güç.

* Malatya'dan Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca. Doğu Anadolu Fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiği görülüyor. Vatandaşlarınızın ilerleyen saatlerde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek bu binalarda uzak durmaları çok büyük önem taşıyor.

07.10: MALATYA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

07.08: DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

07.05: KIZILAY BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık CNN Türk canlı yayına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal kan stoklarımız yeterli ancak kan ihtiyacımız olacak. Hastaneler sevklerimizi yaptık ama yaralılar artacaktır. Yurt genelinde tüm yurttaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın arama kurtarma yapılacak yolları ve mahalleleri lütfen açık tutsunlar. İnternet erişimi üzerinden insanlar yakınlarına ulaşmaya çalışsınlar. Eski binalara lütfen vatandaşlarımız girmesinler. Kanver.org sitesinden kendilerine en yakın kan bağış noktalrını bulabilirler. 18-65 yaş arası herkesi kan vermeye davet ediyoruz."

07.03: OSMANİYE

Osmaniye Valisi, “65 bina yıkıldı, 7 vatandaşımız hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

06.30: ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklamasında bulundu.

06.30: MALATYA

Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

06.30: OSMANİYE

Valilik yapılan ilk çalışmaların ardından 34 binanın yıkıldığını ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNA VAR

Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

05.39: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 'DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM'

AFAD Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” dedi.

Soylu, “Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6” ifadelerine yer veren Soylu, “Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz” diye konuştu.

05.51: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki deprem gerçekleşen depreme dair yaptığı açıklamada "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" dedi.