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Depremde can kaybımız 16 bini geçti | 10 bin iş makinası getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 16 bin 170'e yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı ise 64 bin 194 olarak bildirildi.

09 Şubat 2023 Perşembe 16:45
Depremde can kaybımız 16 bini geçti | 10 bin iş makinası getirildi

Depremde can kaybımız 16 bini geçti | 10 bin iş makinası getirildi

Yurdu sarsan Kahramanmaraş Deprem felaketine ilişkin son durum açıklandı. Buna göre, kimliği belirlenen can kaybı sayısı 16 bin 170'e  yükseldi. Yaralı sayısı ise 64 bin 194 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada il il yıkılan bina ve can kayıpları hakkında bilgi verdi. Erdoğan kayıp kişilerin 100 binlerle ifade edilebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

DEPREM KURTARMA NE DURUMDA 

"24 bin 727'si arama kurtarma personeli olmak üzere eşitli kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 113 bin 318 personel ve gönüllü afet müdahale çalışmalarında bulunmaktadır.

Ülke genelinden deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6572 sağlık personeli sahada hizmet veriyor. Ayrıca 920 vinç, 421'i ekskavatör olmak üzere sahada 10 bin 363 iş makinesi görev yapmaktadır.

Deprem ve olumsuz hava şartları nedeniyle afet bölgesine lojistik desteği etkileyecek sıkıntıların çözüldüğü açıklansada kırsal kesimde ulaşılmayan kurtarma ve yardım ekibi gelmeyen çok sayıda köy ve mahalle bulunuyor. 

Türkiye geneli yol ağında ana arterlerde hasar görenlerin tamamı ulaşıma açıldı. Dün itibariyle tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebildiği duyuruldu.

Bölgeye lojistik desteği sağlamak üzere 22 gemi, 81 uçak ve 79 helikopter görevlendirilmiş olup 1122 sorti gerçekleştirildi. 

Kardan dolayı ulaşılamayan bölgelere helikopterlerle ulaşıldı. Depremden etkilenen illerimizde beslenme ihtiyacını karşılamak için 88 seyyar mutfak ve 79 ikram aracı halihazırda hizmet vermektedir. 

Ayrıca kumanya, paketli gıda, süt, ekmek ve su düzenli olarak afet bölgesine gönderilmektedir. Geçici barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede 100 binin üzerinde çadır kurulmuş ve 1 milyon 255 bin battaniye gönderildi.

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Son Güncelleme: 09.02.2023 16:55
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