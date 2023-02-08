Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı



Türkiye enkaz altında 3 gündür çıkarılmayı bekleyen vatandaşlar için tek yürek olurken, can kayıplarımız hızla artıyor. Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğrana, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamımın sorumluluğu olmasa ben şu anda farklı konuşurum" dedi. Erdoğan can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini söyledi. Yaralı sayısı ise 52 bin 979 oldu. Bu arada bölgede canlı yayın yapan kanallara ulaşan vatandaşlar 'Nerede Kızılay' diye isyan etti,

Sosyal medyada enkaz altında konum bildiren vatandaşlar seslerini duyurmaya çalıştığı bir sırada ise BTK, sosyal medya kısıtlamasına gitti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 kentte ağır yıkıma yol açtı. Erdoğan da deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Hatay'da konuşan Erdoğan, 9 bin 57 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini ve 52 bin 979 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Depremin yaşandığı andan itibaren kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13 buçuk milyon insanımızın yasadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

Elbette eksiklikler var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.

Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkef bir şekilde hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazmedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamından sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam çok farklı konuşurum. 1 yıl içerisinde hedefimiz Malatya'da Elazığ'da daha önce Bingöl'de olduğu gibi biz bu işi yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Şuanda AFAD'ın bütün çadırlarıyla il, ilçeler depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor.

Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şuan itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444."